Noticia de alto impacto en territorio kiwi: Beauden Barrett jugará dos años en Japón

De este modo, el notable back no podrá vestir la camiseta de los All Blacks en 2021 y 2022. La situación financiera de la NZRU tuvo mucho que ver para acceder a este acuerdo.

Más allá que existían algunas versiones previas al respecto, la confirmación de la noticia generó conmoción en Nueva Zelanda, ya que involucra a uno de sus actuales “próceres deportivos”: Beauden Barrett.



El multifuncional back que actualmente milita en Blues -líder del Super Rugby Aotearoa- y obviamente en el seleccionado nacional, anunció que a partir de 2021 proseguirá su carrera profesional en Japón. Será en el Suntory Sungoliath de Tokio, con el que habría firmado un vínculo de dos años, a cambio de 1.500.000 dólares neozelandeses (cerca de 980.000 dólares estadounidenses).



De este modo, el jugador de 29 años no podrá vestir la camiseta de los All Blacks en las temporada 2021 y 2022. Obviamente, la decisión está argumentada en gran modo, en la crisis financiera que la pandemia de Covid-19 generó en la New Zealand Rugby Union, que no puso reparos para que la transacción se pueda llevar adelante.



* “Mi esposa y yo estamos emocionados porque iremos a Japón. Es un lugar atractivo para una familia joven y, al mismo tiempo, seguro en términos de salud. El Super Rugby Aotearoa ha sido una experiencia increíble. Me encantó haberme mudado a Blues y todavía tenemos trabajo que hacer esta temporada. Es un excelente ambiente, con un excelente entrenamiento y un grupo impresionante de jugadores dedicados”, expresó el jugador en el sitio oficial de los All Blacks.

Por su parte, el gerente general de New Zealand Rugby Union, Chris Lendrum, también se refirió al acuerdo alcanzado.



* “El acuerdo es similar al que se estableció para los compañeros de Beaudy: Brodie Retallick y Sam Whitelock, quienes jugaron en Japón este año. Esa flexibilidad en nuestra contratación es clave: les permite a nuestros mejores jugadores refrescarse en un ambiente de rugby diferente, pero seguir comprometidos con el rugby de nuestro país; lo que a largo plazo es excelente para ambas partes”.



Otra de las personalidades que reflejó su sentir en relación a la “exportación” de una figura de semejante relevancia, fue Leon MacDonald, el head coach de Blues: “Nuestro enfoque está totalmente puesto en la campaña actual, pero tenemos planes para el próximo año sin Beaudy. Será una gran pérdida, pero eso se contrarresta con lo que se está haciendo dentro y fuera del campo de juego en la actualidad”.



Sabido es que el crecimiento y fortalecimiento económico del rugby en Japón ha sido notable; lo que en cierto modo se pudo visualizar en la Rugby World Cup 2019 que lo tuvo como anfitrión. Recientemente, diferentes franquicias de la liga nipona anunciaron las contrataciones de jugadores ingleses de renombre actual, como George Kruis, Alex Goode y Freddie Burns.





En otro contexto



Sabido es que recientemente comenzaron a generarse noticias en torno a otro destacado rugbier neozelandés, aunque en dimensiones diferentes, ya que en este caso, se trata de una promesa: Hoskins Sotutu, quien actualmente es una de las figuras de Blues en el certamen kiwi.



En las últimas horas, Eddie Jones, head coach de Inglaterra, anunció que está muy interesado en que el joven de 21 años pueda transformarse en un integrante más del Rose Team.



El destacado octavo, por ascendencia materna, podría representar a la nación británica; mientras que también podría hacerlo para Fiji, ya que su padre Waisake Sotutu nació en esa nación del Pacífico Sur; además de haber sido capitán del seleccionado nacional. Obviamente, a todo esto debe sumarse que Sotutu también está en condiciones de vestir la camiseta de los All Blacks, ya que nació y se crió en territorio kiwi.



Palabra autorizada



Tras la confirmación que después de muchísimo tiempo se reeditará el afamado match entre las Islas Norte y Sur de Nueva Zelanda, el 29 de agosto venidero en el Eden Park de Auckland, el head coach de los All Blacks, Ian Foster, brindó su opinión al respecto; como así tambien en torno a cuestiones relacionadas al seleccionado más famoso del mundo.



* “Creemos que el mejor legado que debemos hacer es elegir jugadores teniendo en cuenta a la primera provincia para la que jugaron, porque la elección que hicieron cuando jugaron rugby de primera clase para ese territorio, fue probablemente el comienzo de su paso al juego profesional. Por lo tanto, creemos que ese es el mejor criterio”, afirmó el entrenador, con relación a que para el partido en cuestión, los rugbiers serán seleccionados de acuerdo al territorio en el cual debutaron en la división superior.



* “No elegiremos a los All Blacks antes de ese juego. Todos los planes son bastante fluidos, pero sentimos que dejamos que el Super Rugby se desarrolle y que lo disfrutemos con intensidad. Luego entraremos en el Match Norte-Sur. Inclusive, podría ser un poco al estilo vieja escuela, que es que el anuncio se haga el día después de ese partido”, precisó.



* “En este año de tanta interrupción y cambios, no descartamos nada... Nuestra prioridad es claramente jugar los tests de All Blacks, así que estamos pasando el rato para ver qué podemos hacer con Australia, Sudáfrica y Argentina, en particular; pero. ya saben, no vamos a decir que no a nada en este momento. He tenido un par de conversaciones con el entrenador de Canguros (el Seleccionado de Rugby League de Australia), Meninga. Fue genial hablar con él, sobre cómo se vería el juego si fuera a suceder”, agregó.



* “Creo que siempre hay un concepto de cómo puedes lanzar dos grandes equipos uno contra el otro y tratar de ver quién es el mejor. Es uno de esos debates que continuarán en los pubs de Nueva Zelanda y Australia durante mucho tiempo. La realidad es que, incluso si jugáramos entre nosotros, probablemente nunca lo sabríamos porque habría un debate sobre las reglas y a quién favorecía”, concluyó.