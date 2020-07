https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 04.07.2020

Comunicado oficial Para Juntos por el Cambio la muerte de Fabián Gutiérrez es "de extrema gravedad institucional"

La coalición Juntos por el Cambio sostuvo hoy que el crimen de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner, es "de extrema gravedad institucional" por tratarse de un testigo en una causa judicial contra el kirchnerismo y pidió que "no haya familiares" de la ex mandataria en el proceso.



De esta manera la fuerza opositora aludió a Natalia Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de la vicepresidenta, que actualmente se desempeña como fiscal y entiende en la causa judicial que se abrió tras la aparición del cuerpo de Gutiérrez.



Mediante un comunicado firmado por las autoridades de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y Federico Angelini (PRO); Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR); y Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic (CC), la coalición afirmó que el asesinato de Gutiérrez es "un crimen de extrema gravedad institucional".



Tras subrayar que "en 2018 Gutiérrez confesó ante la Justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kicrhnerismo", el frente opositor pidió que "la investigación pase a la órbita de la Justicia Federal" y "que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso".



"La Justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato", agregaron los referente de Juntos por el Cambio y agregaron: "Vale resaltar esto último ya que el juez, la fiscal y las fuerzas policiales responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz".



Además, la oposición pidió "explicaciones por la demora en hacer pública la aparición del cadáver" y consideró que "Esta demora podría haber generado una manipulación de la escena del crimen".



"Pedimos que, dada la gravedad institucional que representa, su investigación reciba la mayor atención y la mayor transparencia por parte de las autoridades políticas y judiciales del país", concluyó el comunicado.



Con información de NA