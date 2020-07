El Gobierno dará a conocer la nueva propuesta de reestructuración de la deuda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 05.07.2020 - Última actualización - 14:54

14:07

El presidente Alberto Fernández advirtió que esta oferta es "el máximo esfuerzo que se puede hacer" y "va a estar abierta hasta fines de agosto".

El presidente Alberto Fernández adelantó al mediodía que este domingo se dará a conocer la nueva oferta de reestructuración de la deuda externa en dólares con acreedores privados, en tanto que advirtió que esta propuesta es "el máximo esfuerzo que se puede hacer".

"La nueva oferta de la deuda se va a conocer hoy (por este domingo) y va a estar abierta hasta fines de agosto", remarcó el primer mandatario en declaraciones radiales.

Asimismo, aseguró que "es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra, que era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita no postergar más a los que ya están muy postergados".

"La propuesta es un enorme esfuerzo pero es el máximo esfuerzo que podemos hacer, por lo tanto espero que los acreedores entiendan y comprendan que pedirnos más esfuerzos implica empezar a fallar con las promesas tomadas", remarcó Fernández.

"Espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas, terminen bien", aseguró.

"Tengo expectativas de que terminen bien. Ni siquiera se le está pidiendo a alguien que pierda, sino que deje de ganar lo que estaba ganando en exceso", consideró.

Y agregó: "El Gobierno anterior dio condiciones a los títulos insólitas. Condiciones que el mundo no daba. Y permitió ganancia a esos acreedores que en el mundo no existen. Sólo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no como Macri los dejó ganar".

Las negociaciones con los bonistas comenzaron ni bien empezó el gobierno de Alberto Fernández, que desde un primer momento contó con el apoyo del FMI para renegociar la deuda con los acreedores privados.

Aunque aún no se conocen los números concretos, se estima que, desde la oferta inicial que presentó Martín Guzmán, que ofrecía pagar cerca de 40 centavos por dólar adeudado, la nueva oferta estaría rondando los 55 centavos, lo que significa más de U$ S 10 mil millones respecto a la inicial.

Con información de NA