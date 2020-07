Perezlindo, el campeón del mundo que tiene mucho para transmitir

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La selección de Pekerman, con Aimar, Cambiasso y Riquelme como figuras, tenía a un jugador de Unión en el plantel. Martín Perezlindo nunca fue convocado para relatarle su experiencia de campeón del mundo a los chicos del club. Es uno de los tres campeones mundiales surgidos en las inferiores del club, junto a Pumpido y Luque.

Tomás Rodríguez

“A mí me encantaría transmitir esa experiencia de haber integrado un plantel con tantos jugadores que después fueron al Mundial de Alemania de mayores con Pekerman. No he tenido la chance de hacerlo en Unión, nunca me llamaron para hablarle a los chicos de aquello que viví. Ojalá en un futuro se pueda hacer. No están cerradas las puertas”, dice Martín Perezlindo en La Primera de Sol. El mismo que un 5 de julio de 1997 llegó a la cima del mundo cuando la selección juvenil de Argentina le ganó a Uruguay, por 2 a 1, consagrándose por tercera vez Campeón Mundial Juvenil, Sub 20.

Brillaron en el conjunto representativo de nuestro país, en aquél torneo de Malasia, Pablo César Aimar (River Plate), Esteban Matías Cambiasso (Real Madrid) y Juan Román Riquelme (Boca Juniors), quienes eran considerados como figuras promisorias del fútbol nacional.

En épocas como la actual, en que los seleccionados juveniles hace rato que no obtienen logros de importancia, vale la pena recordar aquel equipo dirigido por José Pekerman que conquistó de manera brillante el título en Malasia, que por aquellos tiempos se sumó al logrado en 1979, conducido por Cesar Luis Menotti y como notables figuras a Diego Armando Maradona y Ramón Angel Díaz, donde jugaba en la defensa el defensor Rubén Rossi, de Colón, y al título Mundial Sub-20, conseguido en 1995, en Qatar.

Otra vez, como había ocurrido con el campeonato de 1979, los argentinos debieron levantarse temprano para seguir las alternativas del representativo nacional que sorprendía partido a partido con su juego ordenado y prolijo en el mediocampo, y con una productiva delantera.

Aquél conjunto fue dirigido con notable pericia por Pekerman, luego llevó al seleccionado colombiano de fútbol,a los campeonatos mundiales de mayores, a pesar de un currículum no muy destacado hasta ese momento (una experiencia en el fútbol juvenil de Argentinos Juniors y la exitosa campaña en Chile con el Colo Colo) se hizo cargo de las divisiones inferiores de la AFA al haber sido aprobado su proyecto por el presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona y el consejo ejecutivo del ente rector del balompié nacional.

Argentina participó en el Grupo “E” de primera fase junto a Australia, Canadá y Hungría, cuyos partidos se disputaron en el estadio Utama de Kangar con capacidad para 20.000 espectadores.

En el primer cotejo, venció 3-0 a Hungría con goles de Bernardo Romeo, Leonel Scaloni y Riquelme. La segunda presentación representó un triunfo por 2-1 ante Canadá, con tantos de Romeo y Riquelme. En el tercer encuentro le ganó a Australia 4-3 con conquistas de Placente, Romeo y Riquelme.

Con estos resultados Argentina finalizó segundo en el grupo y pasó a jugar en octavos de final contra Inglaterra. al que le ganó por 2-1 con anotaciones del talentoso armador Riquelme y Aimar, mientras que James Carragher descontó para los británicos.

De esta manera, con el espíritu en alza y la expectativa de todos los argentinos, el equipo de Pekerman enfrentó en cuartos de final al rival de siempre, Brasil, al que le ganó por 2-0 con goles de Scaloni y Martín Perezlindo, el jugador de Unión.

El cruce de semifinales fue frente al aguerrido equipo de Irlanda, sorpresa en el torneo, al que, con dificultad, Argentina lo venció por 1-0 con gol de Romeo.

En la final y en una nueva edición del clásico rioplatense, Argentina debió cruzarse con Uruguay, equipo donde se destacaban como figuras Gustavo Munúa, los mejores delanteros de la competencia: Marcelo Zalayeta y Nicolás Olivera, además de Mario Regueiro, Fabián Coelho y Hernán Rodrigo López, entre otros.

En la dura final, Argentina se impuso con buen juego por 2-1 con tantos de Diego Quintana (Newell’s Old Boys) y Esteban Cambiasso, triunfando en la Casa Blanca de Madrid; mientras que Pablo García descontó para los celestes.

El plantel

Arqueros: Leonardo Neorén Franco (Independiente) y Cristian Fernando Muñoz (Sarmiento de Junín)

Defensores: Leandro Damián Cufré (Gimnasia y Esgrima de La Plata), Walter Adrián Samuel (Newell’s Old Boys de Rosario), Juan José Serrizuela (Lanús), Fabián Alberto Cubero (Vélez Sarsfield) y Diego Rodolfo Placente (Argentinos Juniors).

Medios: Esteban Matías Cambiasso (Real Madrid de España), Diego Fernando Markic (Argentinos Juniors), Juan Román Riquelme (Boca Juniors), Pablo Martín Rodríguez (Argentinos Juniors), Nicolás Ignacio Diez (Racing Club) y Lionel Scaloni (Estudiantes de La Plata).

Delanteros: Diego Jesús Quintana (Newell’s Old Boys de Rosario), Bernardo Daniel Romeo (Estudiantes de La Plata), Pablo César Aimar (River Plate), Fernando Martín Perezlindo (Unión de Santa Fe) y Sebastián Ariel Romero (Gimnasia y Esgrima de La Plata).

Director Técnico: José Néstor Pekerman.