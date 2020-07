El presidente sostuvo que continuará la cuarentena si no hay buenos resultados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Alberto Fernández admitió hoy que se contempla la posibilidad de continuar la cuarentena rígida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) más allá del próximo 17 de julio y supeditó esa posibilidad a ‘los resultados‘ que se obtengan.

“Vamos a ver cómo van a ser los resultados que vamos a empezar a conocer recién a partir de mediados de esta semana”, enfatizó Fernández al ser consultado sobre la posibilidad de continuar con una cuarentena estricta más allá de la fecha fijada en el último anuncio presidencial, pasado 26 de junio.

El jefe de Estado resaltó: “Todos queremos flexibilizarla, pero no queremos flexibilizar la cuarentena poniendo en riesgo la salud de los argentinos”.

“La Organización Mundial de la Salud dijo la semana pasada que esto está muy lejos de terminar, hay que hacerse de paciencia y entender. No es algo que resuelve el Gobierno con un decreto, el fin de la pandemia”, manifestó.

En sintonía, el Presidente afirmó que en los primeros días de cuarentena estricta el cumplimiento en el AMBA es “bueno”, y amplió: “Las primeras conclusiones son muy buenas porque lo que buscamos es que parece la circulación”.

“Si para la circulación baja el contagio, y si baja el contagio la velocidad de los contagiados se reduce. Eso nos da tiempo a liberar camas de gente que se recupera y vuelve a su casa, y también nos permite tener mejores condiciones para atender a los que se enfermen en el futuro”, explicó Fernández.

Al referirse a los “datos” de contagios, el Presidente indicó que “datan de quince días atrás”, antes de que se implemente el aislamiento estricto, por lo que hay que “ver cómo evoluciona”.

Por último, consideró que “necesitamos que cuando el 17 de julio termine esta cuarentena que estamos pasando ahora fijemos el horizonte y empecemos a trabajar para desarrollar la economía, la producción y el trabajo”.

“Lo que hace falta es entender que tampoco vamos a arreglar el problema de un día para otro, y que va a haber millones de argentinos que van a seguir necesitando de la solidaridad del resto de la sociedad. Eso eso lo que vamos a ser, ser solidarios con ellos y no soltarles la mano”, concluyó.

En agosto “estaremos como en el 2001”

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, consideró que hacia fines de agosto el país va a estar “como en 2001” a raíz de las consecuencias económicas de la cuarentena por coronavirus.

Para el alcalde peronista la pandemia aún no alcanzó “el pico máximo” y advirtió que “no llegó lo peor”.

En dirigente ofreció un pronóstico alarmante: “Para fines de agosto vamos a estar como en 2001 aproximadamente. Viví dos saqueos y pienso que la gente va a volver a 2001. A las empresas medianas y a las pymes no les alcanza para nada, por más que las ayuden. Tienen el mismo gasto y se están fundiendo”.

El jefe comunal de José C- Paz está preocupado por el escenario de crisis que hoy atraviesa su distrito, de los más pobres del conurbano, y que podría agudizarse en las próximas semanas.

A su entender, la situación es comparable con la del 2001, cuando él ya era intendente del municipio, que gobierna desde 1999, con una sola interrupción entre 2013 y 2015 cuando se desempeñó como senador provincial.

“Cuando en 2001 explotó fue por hambre. Salieron a saquear todos los negocios por comida. Hoy la bronca es de la gente que está sin trabajar. Y lo peor es que muchos están con necesidades mucho mayores que en 2001”, analizó.



El futuro del IFE

El presidente Alberto Fernández dijo que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es “una solución de emergencia” y que luego de la cuarentena se empezará “a trabajar para desarrollar la economía, la producción y el trabajo”.

“El IFE es una solución de emergencia, nosotros no pensamos que la solución sea mantener el IFE in eternum, Lo que nosotros necesitamos es que cuando el 17 de julio termine esta cuarentena que estamos pasando ahora, fijemos el horizonte y empecemos a trabajar para desarrollar la economía, la producción y el trabajo. Esa es nuestra tarea y eso lo vamos a hacer en cuanto la cuarentena termine”, señaló.

“Tampoco vamos a arreglar el problema de un día para el otro y va a haber millones de argentinos que van a seguir necesitando la solidaridad del resto de la sociedad, y eso es lo que vamos a hacer, no vamos a soltarles la mano”, agregó el jefe del Estado.

Sostuvo que el IFE “demuestra el estado en el que quedó el país, 9 millones de argentinos a los que el Estado no registraba, que los empezó a registrar a partir del IFE”.

En lo que respecta a las medidas que se podrían implementar, Fernández dijo que a los empresarios y comerciantes “vamos a facilitarles todo lo que esté al alcance del Estado para que vuelvan a producir rápidamente, para incentivarlos a invertir, a dar trabajo y a producir, eso es lo que más nos preocupa y es en lo que más estamos trabajando”.

Patricia Bullrich le respondió al presidente

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó al presidente Alberto Fernández de “tergiversar” el contenido del documento que emitió Juntos por el Cambio a propósito de la muerte de Fabián Gutiérrez, y calificó su actitud de “canallesca”.

En declaraciones radiales, el jefe de Estado había cuestionado durante a la principal alianza opositora por haber llevado a cabo, a su entender, “un aprovechamiento político” de la muerte del ex secretario de Cristina Kirchner, “sembrando dudas” sobre una supuesta responsabilidad del Gobierno en dicho hecho y asociándolo con la causa de los cuadernos que investiga a Cristina Kirchner.

“Lea bien, Presidente! No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar”, exigió la ex ministra de Seguridad de Cambiemos a través de una publicación en Twitter.

Bullrich le recordó a Fernández que él había sido “uno de los primeros en vincular” al Gobierno de Cambiemos con la desaparición del militante Santiago Maldonado en 2018.

“No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta”, sentenció la titular del PRO.

En el comunicado que se dio a conocer el sábado con la firma de los presidentes de los tres partidos que conforman la coalición y otras autoridades de relieve, Juntos por el Cambio sostuvo el crimen de Fabián Gutiérrez es “de extrema gravedad institucional” por tratarse de un “testigo” en una causa judicial contra el kirchnerismo, en tanto que pidió que “no haya familiares” de la ex mandataria en el proceso.

De esta manera la fuerza opositora aludió a Natalia Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de la vicepresidenta, que actualmente se desempeña como fiscal y entiende en la causa judicial que se abrió tras la aparición del cuerpo de Gutiérrez.