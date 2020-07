Una serie teatral creada en la distancia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la búsqueda de nuevos formatos, un grupo de artistas de Buenos Aires y de Santa Fe crearon “Jones”, que se emitirá durante cuatro sábados a través de plataformas digitales. Se trata de un proyecto en el cual los hogares de los actores se convierten en espacios consagrados a la creación.

Más de cien días sin poder hacer teatro en el formato tradicional, con un encuentro cara a cara con el público, obligaron a los artistas del sector a agudizar el ingenio y a profundizar en las posibilidades que ofrece el mundo virtual para hallar alternativas que permitan continuar con los procesos creativos. Es así que los referentes de El Método Kairós Teatro de Buenos Aires junto con artistas de Santa Fe forjaron “Jones”, una serie teatral de cuatro capítulos en la cual “el espectador irá espiando la intimidad de Anabella y Manu por streaming, en vivo”.

La propuesta tendrá su primera función el sábado 11 de julio a partir de las 22. Narra las historias cruzadas de Anabella, “que al igual que muchos argentinos, se encuentra en cuarentena en Santa Fe. El espectador se transforma en su compañero invisible, pero perceptible a su mirada. Manu, un actor sin obra, está haciendo la cuarentena en Buenos Aires. Sus días son noches donde nada parece pasar y todo es una noche más. Así como nos encontró la cuarentena, así se encontrarán ellos”, contaron los realizadores.

“Jones”, cuyo subtítulo es “una serie teatral en vivo” nació precisamente durante la cuarentena, a instancias de un conjunto de teatristas que se pusieron a investigar formatos nuevos para contar historias. A la vez, fue un ámbito de encuentro entre actores de Capital Federal con actrices de Santa Fe que terminó convirtiendo las casas en un espacios teatrales. “El teatro fue nuestro hogar y, hasta que podamos volver, nuestra casa será nuestro escenario”, sintetizaron los realizadores.

Unidos en la distancia

La “pata” santafesina de la obra está conformada por las actrices Nidia Casís y Florencia Minen, quienes dialogaron con El Litoral y brindaron detalles de la iniciativa. “Hay algo de este formato on line que permite una conexión más rápida y hay un público dispuesto a conectarse más que si tuviera que ir cuatro semanas seguidas a una sala de teatro”, explicó Nidia. Y puntualizó que “no es teatro a medio camino y tampoco es cine a medio camino, sino una cosa particular que nos da unas posibilidades que hoy no nos puede dar el teatro”.

Sobre el proceso que implicó “Jones”, Florencia explicó que siempre hubo un cronograma de ensayos bien definido con días y horarios. “Nosotras nos reunimos acá en Santa Fe, los chicos en Buenos Aires y nos todos por Zoom. También lo que tiene esto es que hay comunicación en vivo a través de los teléfonos celulares, más allá de lo que se filma y ve el espectador. Todos los ensayos son situaciones de conexión”, sintetizó.

Tanto Florencia como Nidia, pese a su juventud, tienen una amplia formación escénica, lo que les permite reflexionar sobre estas nuevas iniciativas con cierta perspectiva. “Durante los ensayos trabajamos con los micrófonos abiertos, así que percibimos las reacciones de los demás. Ese es un termómetro. Otro es la presencia de Flor, porque ella está conmigo. La experiencia, en ese sentido es bastante teatral. Después, en este caso, hay algo del formato audiovisual porque uno trabaja para un punto de vista muy concreto que es la cámara”, explicó Nidia.

Pese a todo, el sostenimiento central del proyecto pasa por las relaciones afectivas que unen al equipo. “Los chicos de Buenos Aires son amigos y nosotras nos conocemos de toda la vida. Hay cosas que pasan por encima incluso de la virtualidad. Hay encuentros donde la virtualidad no puede marcar la cancha y ese es un poco el intento”, resumieron.

Pensando en volver

Consultadas sobre la posibilidad de que los formatos como el que indaga “Jones” se sostengan en el tiempo, expresaron miradas diferentes. Para Florencia, solo se sostienen porque no se puede todavía ir al teatro. “Cuando se pueda volver a las salas, eso me seduce más que este tipo de formatos. De todas formas, fue una salvación para seguir creando. Pero lo veo como algo transitorio hasta que podamos estar ahí, presentes con los espectadores”.

A Nidia, en cambio, le parece interesante lo que está empezando a pasar. “Obviamente que nada sustituye la situación del teatro. Pero me parecen interesantes estas situaciones medio híbridas que están apareciendo. Nos muestran que lo creativo va por encima de los formatos. Que las ganas de querer hacer pueden ir más allá. A mí, personalmente, me da más ganas de explorar esas cosas antes que estar pendiente de la espera de poder volver a las salas”, cerró.

El equipo

En la propuesta intervienen Nidia Casís, Florencia Minen, Sebastián Villagra, Gonzalo Quintana y Paula Liuzzo. Como colaboradores actorales se desempeñan Juan Martínez Dodda, Hernán Quintana, Kika Monte, Noelia Caputto y Ariel Dabbah. La coordinación de vestuario y espacio escénico es de Lula Rojo, la coordinación de diseño de luces de Caio Senicato, el diseño gráfico de Gonzalo Quintana y Sebastián Villagra, la dramaturgia de Micaela Fariña y la dirección de Micaela Fariña y Gonzalo Quintana.

Cuatro capítulos

El capítulo uno lleva por título “Botella de vino” y se estrenará el sábado 11 a las 22. El segundo se llama “Espectro” y se verá el 18 a la misma hora. El sábado 25 se presentará “Fases”, el capítulo tres y el primer sábado de agosto “Ojos”, el último episodio.

Reservas

La entrada para acceder a las serie será a la gorra virtual. En la ficha de la obra en Alternativa Teatral, hay un botón que dice “comprar entradas” que permite realizar un aporte voluntario. Lo recaudado será para la compañía y para el teatro.