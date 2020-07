https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Conflicto por cobro del medio aguinaldo

El atraso en el pago de los servicios a Cliba provocó un paro de trabajadores

Este martes no hubo recolección del servicio diurno. La empresa había advertido al sindicato que esto podía pasar “si no recibía el pago de los servicios el 30 de junio”. Se comprometió a abonar el miércoles por la tarde.

Este martes por la mañana la ciudad amaneció con un conflicto en la empresa de recolección de residuos Cliba y los empleados no salieron a trabajar en el turno diurno.

En diálogo con la prensa, Gustavo Almada representante de los trabajadores indicó que la empresa avisó que no contaría con los fondos para abonar el medio aguinaldo.

Ante ese panorama, el gremio y los empleados realizaron una asamblea este martes a primera hora y decidieron no salir.

Según adelantó Almada, hay unos 200 empleados afectados y fueron alrededor de 11 los camiones que no salieron a recorrer algunos sectores de la ciudad capital. También estaba afectado el servicio de barrido.

Cliba lo había advertido

La empresa Cliba explicó que “la demora en la acreditación del pago del aguinaldo surge del atraso en la recepción del pago por los servicios que la empresa presta” por parte de la Municipalidad de Santa Fe, “y los procesos administrativos propios derivados de la forma de pago recibida”. Aseguró que “esta situación fue advertida días pasados por la empresa como una posibilidad si no se recibía el pago de los servicios el 30 de junio (que presta al municipio), y que con el propósito de evitar inconvenientes con el servicio se puso en conocimiento de manera anticipada a las autoridades sindicales acerca de esta situación que resulta ajena a la voluntad de la empresa”.

Por otra parte, dijo que ya ha informado, tanto a empleados como a autoridades sindicales, que el dinero estará disponible el miércoles por la tarde, por lo cual “esperamos que mientras tanto prime la consideración para aguardar el cumplimiento de este proceso bancario administrativo ineludible sin seguir afectando los servicios”.

Por último, lamentamos los inconvenientes que esta situación puede causar a los vecinos de la ciudad.

