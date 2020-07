https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 07.07.2020

8:11

Debe buscar un nuevo equipo Vettel no sabe si continuará en la Fórmula Uno

El piloto alemán Sebastian Vettel sigue aún indeciso sobre su futuro en la Fórmula 1, según reconoció en una entrevista difundida por la cadena austríaca Servus TV.

"Aún no he tomado una decisión y tampoco sé yo mismo qué quiero", confesó el cuatro veces campeón del mundo. Vettel contempla tres opciones para él: poner fin a su carrera, tomarse un descanso o proseguir con una nueva escudería el año que viene.

"Si se toma la decisión de cerrar la puerta, no se la debe tomar con la esperanza de abrirla de nuevo. A menos que esté claro desde el principio", dijo Vettel, que ha estado conduciendo para Ferrari desde 2015.

Pero el piloto de 33 años no recibió una nueva oferta de la escudería italiana para 2021. Su contrato expira y lo remplazará el piloto español Carlos Sainz, actualmente en el equipo McLaren.

"Lo importante es encontrar un ambiente adecuado", declaró Vettel, que ha estado persiguiendo en vano el objetivo de ganar el título del Campeonato Mundial con Ferrari.

"Lo importante para mí es encontrar algo que me vaya, algo que me guste", adujo, a la vez que dejó claro que el aspecto financiero "no era para nada importante".

Vettel destacó que sigue sintiendo un fuerte deseo por correr en la Fórmula 1. "Sigo siendo muy ambicioso", recalcó. "No me gustaría echar este deporte en falta, con la tarea y el lugar adecuados, me sentiría como en casa en un coche de Fórmula 1", explicó.

El presidente de la junta directiva del grupo Daimler, Ola Källenius, descartó un traspaso de Vettel, a Mercedes.

"Nos quedamos con nuestros dos chicos", dijo el sueco el domingo, momentos antes de comenzar la temporada en Austria.

Vettel solo logró finalizar décimo en Spielberg. El domingo se correrá de nuevo en Estiria.

