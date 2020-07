Spahn quiere Libertadores, un predio y terminar la tribuna

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“El 24 de julio se cumplirán 4.000 días desde que asumí como presidente de Unión”. Habló de Azconzábal: “Pudimos cerrar la alternativa número 1, para regocijo de Martín Zuccarelli que son ambos de Estudiantes”.

El presidente de Unión, Luis Spahn, formuló declaraciones exclusivas a LT 10 Radio Universidad Nacional del Litoral, en medio de este parate total del fútbol argentino como consecuencia del Covid-19. Luego de la confirmación de Juan Manuel Azconzábal como técnico tatengue, la máxima autoridad tatengue hizo un repaso extenso y detallado de todos los temas que le interesan a los hinchas y socios rojiblancos. Las frases más importantes de la entrevista fueron las siguientes.

— Su permanencia como presidente. “El 24 de julio se cumplirán 11 años, son 4.000 días desde que asumí. Uno no logra consumar todo lo que quiere, uno tiene la satisfacción con todas las comisiones directivas que se podría haber hecho a veces algo más, uno es bastante crítico. Se avanzó, no todo lo que se quería, pero todo lo externo fue negativo”.

— El contexto del fútbol. “El fútbol fue mutando, se volvió más exigente, las ventas al exterior salían como pan caliente en 1.000.000 o 1.500.000 de dólares y ahora hay clubes del exterior que quedaron fuera de ese circuito. Hoy estamos en medio de una epidemia, el fútbol nunca tuvo este traspié, hay que remontarse a la gripe española. Sé que hay más cosas por lograr, de algunas que la gente se olvida rápidamente”.

— Sus tres sueños pendientes.“Hay tres hitos que los unionistas, avanzar en la Sudamericana es algo que le apasionaría a la gente, colarse en una Libertadores, el predio y terminar la tribuna. Con esas tres cosas será un broche de oro para la gestión”.

La “famosa” tribuna En su balance de estos primeros 11 años de gestión como presidente del Club Atlético Union, Luis Spahn hizo referencia a la otra parte que le falta a la tribuna oficial del 15 de Abril. Esa obra en el estadio y el predio propio para las divisiones inferiores son sus grandes desafíos. Foto: Manuel Fabatia

— La llegada de Azconzábal como DT: “La satisfacción que era una de las dos alternativas, la otra era Vojvoda. Es una satisfacción. Se trabajó en otra alternativa debido a que era difícil. Pudimos cerrar la alternativa número 1, para regocijo de Martín Zuccarelli que son ambos de Estudiantes. En 15 días lo tendremos en la ciudad, el acuerdo estaba cerrado el 5 de junio, hubo que mantener una reserva para mantener la información, estamos trabajando en los detalles de infraestructura, llegará antes de que arranquen los entrenamientos. Zapata está confirmado y el resto se está negociando, son situaciones a resolver”.

Azconzábal por Madelón “En 15 días lo tendremos en la ciudad, el acuerdo estaba cerrado el 5 de junio, hubo que mantener una reserva para mantener la información, estamos trabajando en los detalles de infraestructura, llegará antes de que arranquen los entrenamientos”, afirmó el pope máximo rojiblanco.Foto: El Litoral

— Los contratos de Díaz, Llinas y Mosset: “Vamos a rearmar todo, la verdad que el plantel quedó a cargo del profe Díaz que hizo un trabajo importante vía zoom, con muchas limitaciones de espacios y de trabajos con la pelota. Esto es de suma gravedad, el fútbol requerirá una puesta a punto distinta a otras actividades. estamos todos ansiosos de que vuelva el fútbol. Esta pandemia tuvo características que se fue complicando. Cuando empezamos la cuarentena el 20 de marzo creíamos que iba a durar 30 días”.

— La decisión del Ibiza por Mariano Gómez. “Hay una opción, de algo se habla, pero creemos que volverá”.

— Lo que le deben Rosario Central y San Lorenzo. “Nos deben un dinero, se resuelve cobrándolo. Habrá que negociar, nosotros tuvimos una circunstancia. Se va a cobrar, tenemos el orgullo como administración del club que pagamos al personal, el 100% del personal de planta, no nos adherimos a la quita. Pagamos el aguinaldo en el mes de junio, algo que no es habitual. Lo cancelamos hace siete u ocho días atrás, el club tiene la virtud de estar sano económicamente”.

— Los refuerzos del nuevo Unión. “Hay una coincidencia entre lo que opina el DT con lo que opina el director deportivo y la comisión de fútbol, hay que traer un jugador por línea, y de mucha personalidad, un líder. Más allá que queda Corvalán que tiene mucho respeto interno en el plantel, hay que reforzarlo con dos o tres jugadores más de estas características”.

— La superpoblación de arqueros: Papaleo, Peano y Arce. “Lo resolverá el DT y el director deportivo, no nos filtramos en las charlas de ellos, que están armando todo esto. Evidentemente que hay líneas donde estamos con una superposición importante, como es la zaga central y el puesto de arquero, no será fácil que todos sigan en la institución porque necesitan jugar”.

— El tema del descenso y los promedios. “La opinión de los jugadores es a su conveniencia económica, no lo vamos a resolver individualmente. Esto se cocina en Buenos Aires, nosotros no tenemos la posibilidad de estar día a día en esta charla. Hay que buscar soluciones integrales. Vamos a un empobrecimiento del fútbol argentino, ya que los jugadores están seducidos a jugar en países limítrofes donde se le puede pagar 10.000, 20.000 o 30.000 dólares”.

— El fútbol argentino, el dólar y el exterior. “Sería partidario que tengamos ya tres o cuatro refuerzos y eso no es viable, quieren ver las alternativas. Los que queremos traer para que sean titulares están especulando, quieren una posibilidad del exterior”.

— Los que piensa que el fútbol no vuelve hasta 2021. “Es una opinión personal, si a todas las debilidades que tenemos no le podemos insertar el fútbol estaremos en una situación muy complicada, no tener fútbol 10 meses sería terrible. Hay un sentir popular y cansancio por las limitaciones. Pensé en su momento, y lo dije el 10 de mayo, que ineludiblemente en julio deberíamos volver a la práctica, ya que está lo fisiológico y lo económico. Ya quedaron libre una cantidad enorme de jugadores. Hay una necesidad. Los que dirigen por arriba del interés común está la política, hay que tomar medidas”.

El tema de la Sudamericana

En la misma charla, el presidente de Unión se refirió a la posible vuelta de la Copa Sudamericana: “Estamos preocupados, planteó el tema Boca, gracias a Dios tenemos más tiempo que los equipos de la Libertadores, ya que jugaremos después. Enfrentarse a un plantel que está entrenando 30 o 40 días no es lo mismo que otro que trabajó tres meses, con ocho partidos. Esto da para todas las opiniones, no podemos coincidir. El país necesita recuperar la producción, a menores producciones el que se perjudica es el asalariado”.

El golero Sappa y el “9” Rivero

En el final de la charla se le preguntó al presidente Luis Spahn por el arquero Sappa y el delantero Rivero: “Tengo muy mala memoria para los nombres, todo lo que hablé con Zuccarelli y Azconzábal ya me olvidé, nombres no voy a dar. Hay que traer un jugador por línea, tenemos la expectativa de dar un saltito de traer jugadores que sean titulares, pero sabemos que hay puestos que están cubiertos”.

“El club con mayor cantidad de disciplinas”

En sus plataformas de redes sociales, el Club Atlético Unión realizó en las últimas horas una serie de publicaciones, vinculadas a los protocolos médicos y la posible vuelta de las actividades deportivas.

“El Dpto. de Act. Deportivas del Club realiza diferentes charlas mediante video conferencia con referentes de subcomisiones de cada disciplina, deportistas, entrenadores y colaboradores para la adecuada, coordinada y responsable vuelta progresiva y segura a los entrenamientos”, afirman.

“Cabe destacar que en la ciudad, Unión es el Club que cuenta con la mayor cantidad de disciplinas deportivas y esto genera una concurrencia semanal muy alta e intensa de deportistas desde los 12 años de edad”, continúa.

“Se trabaja con protocolos aprobados por cada deporte. Próximamente se harán capacitaciones con el Dr. Deré (Jefe médico del Básquet del Club e integrante del C.Médico del Seleccionado Argentino de Básquet) para brindar detalles metodológicos a aplicar para volver a las actividades”, finaliza.



Cifra: 2.5 Millones de dólares, es lo que Unión debe cobrar en los próximos meses, como consecuencia de las deudas que tienen San Lorenzo de Almagro, Rosario Central y la franquicia americana de la MLS que compró a Yeimar. A esos tres rubros hay que agregarle los 375.000 dólares de la Copa Sudamericana por avanzar de fase.



Reclamo

En forma pacífica, se efectuó el reclamo a las autoridades por parte de Utedyc para que puedan percibir sus haberes aquellos trabajadores que, con motivo de haberse cortado la actividad, no han cobrado desde que arrancó la pandemia.