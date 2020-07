Rosalía Jara: Fiscalía y querella pidieron pena de prisión perpetua para Juan Valdez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este lunes por la mañana dio comienzo el juicio oral y público en Vera. El profesor de Educación Física está imputado homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género. El abogado defensor pidió la absolución.

Gustavo Capeletti

Pasadas las 9 de la gélida mañana de este martes dio comienzo el juicio oral y público por el femicidio de Rosalía Jara, ocurrido el 1 de julio de 2017.

A esa hora, el Tribunal pluripersonal integrado por los jueces Gonzalo Basualdo, en calidad de presidente, Norma Senn y Mauricio Martelossi dio inicio formal a la audiencia de apertura en la que se escucharon los alegatos del fiscal Gustavo Latorre, los querellantes Matías Pautasso y Carolina Walker, y del abogado Jorge Faisal, defensor del imputado.

En el banquillo de los acusados se sentó el profesor Juan Valdez, de 43 años, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género en la perpetración.

Los familiares de la víctima y del encartado tomaron lugar en la sala principal de los Tribunales de Vera, mientras que la prensa fue ubicada en una de las salas secundarias provista de circuito cerrado de televisión.

En primer lugar, el representante del Unidad Fiscal Vera del MPA formuló la acusación contra Valdez, sobre quien dijo no tener dudas de la autoría material del hecho y de contar con el material probatorio necesario para demostrar su culpabilidad.

Móvil

El fiscal Latorre relató desde el principio la consecución de hechos que constan en la causa, desde la noche fatídica hasta el hallazgo de los restos de Rosalía Jara en un campo ubicado unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Vera, haciendo hincapié en la relación sentimental que mantenían ambos que fructificó en una hija.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal citó evidencias colectadas que apuntan a probar que el acusado sesgó la vida de la joven oriunda de Fortín Olmos y orientó el móvil del crimen a la supuesta necesidad del Valdez de terminar con los pedidos de dinero que Rosalía le realizaba para mantener a la criatura que ambos procrearon. Latorre pidió que sea condenado a prisión perpetua.

Lo sucedieron en el uso de la palabra los abogados de la querella, que representan a la familia de la víctima. El Dr. Matías Pautasso aseguró que las pruebas son contundentes y que “va a quedar claro en el juicio que Valdéz asesinó a Rosalía”.

Por su parte, la Dra. Walker pidió al Tribunal “escuchar la vos de Rosalía” y dejar atrás el “silenciamiento” a la que fue sometida. Apuntó contra el rol del Estado durante el proceso: “Rosalía fue hallada de casualidad por unos cazadores, (…) los policías corruptos le avisaron a Valdez que le iban a secuestrar el celular”; y señaló al acusado de vulnerarla “física, afectiva y emocionalmente”. Junto con su colega, coincidió en reclamar prisión perpetua para el enjuiciado.

“Empecinamiento”

A esa altura, el apoderado legal del imputado pronunció su alegato. El Dr. Faisal configuró una encendida defensa de su cliente al afirmar que fue objeto de un “empecinamiento” por parte de la fiscalía porque “a la familia de Rosalía Jara y a la opinión pública había que darles un detenido”.

“Comparto la lucha contra la violencia de género, pero en este caso se equivocaron de acusado. Investigaron mal y eso nos priva de saber qué fue lo que pasó con Rosalía Jara”, expresó.

“Juan Valdez sufrió atropellos, la violación de sus derechos, no se respetó el principio de inocencia, ni de indubio pro reo. Va a quedar demostrado en este juicio que no hay una sola persona que los haya visto con Rosalía la noche del 1 de julio de 2007”, enfatizó Faisal. “Es fácil acusar por los medios, pero después hay que probarlo y no hay una sola prueba en su contra. Es inocente”, concluyó.

De ahí en más, se pasó a un cuarto intermedio de algunos minutos tras lo cual se retomó el juicio con las declaraciones testimoniales de los familiares de Rosalía Jara. Para mañana, estás previstas más declaraciones de testigos, y luego se pasará a un receso hasta el lunes venidero cuando se reanuden las audiencias.

En total, se estima en 137 el número de personas que atestiguarán hasta el lunes 27 de julio, cuando se cierre el debate. Los alegatos de clausura se realizarán el jueves 30 de julio a las 8:30. En tanto, la sentencia se dará a conocer el lunes 3 de agosto a las 12:00. En las últimas horas, desde la Oficina de Gestión Judicial de Vera se informó que la Corte Suprema autorizó la televisación de la sentencia.