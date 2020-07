https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Asociación Argentina de Árbitros Beligoy defendió el uso del var: "la herramienta es positiva para desenmascarar errores claros, para hacer justicia"

El secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy, defendió este miércoles la aplicación del sistema de videoarbitraje (VAR) en el fútbol al considerar que es "una herramienta positiva para desenmascarar errores claros" y "para hacer justicia".



"La herramienta es positiva para desenmascarar errores claros, obvios y manifiestos, es para hacer justicia. No dudo de su implementación en Argentina y tampoco hay miedo porque tenemos una formación para desenvolvernos en un ámbito ríspido", declaró Beligoy en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Y añadió sobre las críticas: "La confusión no es nuestra ni de los árbitros. Muchas veces confunden los que no saben cómo funciona, no nos podemos hacer eco de lo que opina el periodismo o los partidarios de cada institución".

Sobre la llegada del VAR a la liga argentina, explicó: "Se hizo un trabajo de un año y en los demás países no llevó menos de uno y medio. Acá hay que firmar contratos de licitaciones con los clubes, con circuitos de fibra óptica, entre otras cosas. Es todo un trabajo invisible".

"Llegamos a la semana 3 de 12, que terminaba el 17 de julio, de capacitación para el personal con el objetivo de implementarlo en el torneo que iba a comenzar en agosto, pero el coronavirus retrasó todo y ahora hay que reorganizar el calendario", añadió.

Por último, remarcó la importancia de "un período de prueba" que incluya "ensayos, errores y acercamientos".

"Se va a aceitar a medida que los árbitros empiecen a entender cuándo tiene que entrar el VAR. El juez va a seguir cumpliendo su función. Si es bueno, es bueno dentro del campo de juego. El VAR solamente lo llamará para cambiar o mantener una decisión", finalizó Beligoy.

