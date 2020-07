Ayudas económicas: una necesidad "básica" para los jardines maternales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los propietarios de las instituciones privadas de la primera edad siguen en su “lucha” por recibir apoyo de Nación. Hay gestiones de Provincia para que reciban las ATP.

Este miércoles, tres representantes de propietarios de Jardines Maternales privados de la ciudad, tuvieron un encuentro en la sede local del Ministerio de Trabajo de la provincia. Las tres mujeres, fueron recibidas por el Secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; el Secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano; y por Mateo Marelli, asistente técnico de la cartera laboral.

Al finalizar la reunión, Pusineri explicó que “esta es la tercera vez que nos juntamos. Siempre con la lógica preocupación de una actividad que tiene una limitación muy clara que está relacionada con las características mismas de su desarrollo. En este sentido creemos que una expectativa razonable de apertura para los jardines está vinculado al regreso a la escuela, ese sería un poco el horizonte que tenemos y así se lo manifestamos. Y lo pudimos compartir porque ellos también están viendo que ésa puede ser una posibilidad y que de alguna manera hoy les representa una perspectiva a futuro”.

“En lo inmediato lo que conversamos, son cuestiones concretas, y otras que tienen que ver con la disposición del subsidio provincial, que estamos evaluando hacer una segunda entrega que incluiría a los jardines maternales y colaborar con ellos en la gestión de aquellas cuestiones que la inactividad las torna necesaria”, agregó el Secretario de Trabajo.

A su turno, Marelli dijo: “El tema de las ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) para esta actividad puntual, es una decisión que pasa por la AFIP y nosotros como gobierno provincial estamos haciendo los esfuerzos para poder vincularlos y lograr que tengan una respuesta. Vamos a seguir con estas rondas de diálogo, escuchar a todos los sectores y encontrar las herramientas para poder dar respuesta”.

Además, teniendo en cuenta la situación compleja, las autoridades provinciales coincidieron en afirmar que “debemos evaluar diferentes alternativas y afrontarlas con toda la responsabilidad que requiere y con la necesidad de encontrar otras herramientas, además de las ATP y la asistencia provincial. En este encuentro también evaluamos algunas alternativas. Las titulares van a realizar gestiones por su cuenta y las vamos a estar apoyando y en esa gestión”.

Situación desesperante

Adriana Sasia es una de las propietarias que estuvo presente en la sede de calle Rivadavia. “Vinimos a plantear el tema de las ATP, porque en realidad le salieron a muy poca gente y es la única forma que tenemos para poder seguir adelante, porque hasta el día de hoy subsistimos con las cuotas que nos están pagando los papás, que cada vez son menos. Así que para mantener todos los empleados que tenemos, no llegamos; estamos en una situación realmente desesperante así que es prioridad poder recibir esta ayuda. También reclamamos por el subsidio que dio la provincia porque tampoco lo cobraron todos, hay un porcentaje que sí lo hizo pero el resto, no. Respecto a esto, nos dijeron que pudo ser un error de la información en cuanto a los CBU, pero nos aseguraron que ese subsidio lo cobrarían la totalidad de los titulares de los jardines. Es una ayuda con la cual, por las necesidades que tenemos, no salvamos nada pero todo viene bien. Consulté también acerca de los créditos ADER (Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región), al cual muchos estamos inscriptos y tampoco tenemos novedades al respecto. Y van a intentar prestarnos su colaboración para obtener una reducción al 75% del pago del sueldo pero tenemos que reunirnos ahora con el gremio de comercio qué es a donde pertenecemos nosotros. Eso también sería una ayuda porque por dos meses se pagó el 75% del sueldo, pero este mes ya debería ser la totalidad. Entonces la intención es que nos hagan esa reducción por un mes más”.

En cuanto a la vuelta al trabajo, sigue siendo agosto el mes “posible” para el retorno a las actividades. Gabriela Martínez, otra de las titulares de estas instituciones, dijo: “Es lo que esperamos porque nosotros estamos listos. Ya tenemos los protocolos preparados y las maestras capacitadas.

Solamente queda que nos den la aprobación con el decreto del Gobernador porque como no pertenecemos específicamente a la educación formal, no estamos atadas al protocolo nacional. Así que ojalá sea agosto el mes para volver, junto al resto de los de los alumnos de la provincia”.

“Las familia son las que vienen colaborando con nosotros. Pagando la cuota algunas en el 100%, otras en un porcentaje menor, colaborando con los beneficios que hacemos. También en muchos casos contamos con la solidaridad de los dueños de las propiedades que alquilamos que nos condonan los alquileres. Realmente estamos sosteniéndonos ‘atados con hilitos’, pero aún sobrevivimos”, concluyó Martínez.