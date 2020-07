Perotti resaltó la continuidad del IFE para "paliar la difícil situación que atraviesan muchas familias"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Para nuestra provincia -dijo- el IFE ha sido un motor importante para muchos santafesinos y santafesinas”, y celebró “esta nueva inyección de recursos”.

El gobernador Omar Perotti resaltó este miércoles la decisión del presidente Alberto Fernández de “darle continuidad por un nuevo mes al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en todas las provincias del país, para paliar la difícil situación que atraviesan muchas familias”.

Y amplió: “En nuestra provincia, el Estado Nacional ha alcanzado a más de 689 mil personas con el IFE. Además, con la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), a más de 19 mil pymes, y unos 175 mil trabajadores han podido tener el pago de parte de sus salarios en el marco de la pandemia”.

En la sumatoria de todos los programas, la inversión realizada por la Anses en Santa Fe se ubica en torno a los 24.400 millones de pesos: “Para nuestra provincia -destacó el mandatario- la IFE ha sido un motor importante para muchos santafesinos y santafesinas, por lo que celebramos esta nueva inyección de recursos, que será muy valiosa para todos”.

Asimismo, detalló que, además, Santa Fe está “llegando a los sectores que no han podido ser parte de los ATP y el IFE, con aportes provinciales, en particular a actividades que no han podido trabajar, y que todavía tienen que esperar para poder hacerlo. Y lo hacemos en el convencimiento de que esos sectores habitualmente son aportantes al Estado, que nunca han requerido una asistencia, pero hoy sí”.

“Es un momento difícil, porque las recaudaciones han caído, y para todos, no hay nadie que reclame y no tenga razón, cada uno de los sectores ha tenido una pérdida, algunos pudieron tener niveles de actividad o recuperarlos, y otros tienen un ingreso permanente, pero hay sectores a los que se le derrumbaron los ingresos y hay que atenderlos” por eso “debemos tener la mayor ecuanimidad posible en el manejo de los recursos para que todos puedan sobrellevar esta situación de la mejor manera”, concluyó el gobernador.

Inversión de la Anses en Santa Fe

La inversión del gobierno nacional a través en la Anses en la provincia de Santa Fe durante el último mes en materia de prestaciones extraordinarias contempla a 110 mil beneficiarios de la Tarjeta Alimentar (550 millones de pesos); 275 mil destinatarios del bono de la Asignación Universal por Hijo (1.395 millones), y 465 mil jubilados y pensionados que recibieron un bono extraordinario (1.395 millones).

A esos importes hay que sumarle 13.800 millones del IFE, y unos 8.000 millones por los pagos de los ATP, lo que hace un total aproximado de 24.400 millones de pesos.