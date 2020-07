https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.07.2020 - Última actualización - 4:17

4:14

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas pidió que le quiten la causa por supuesto espionaje ilegal al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y pase a competencia de la justicia Federal de Capital Federal.

Espionaje ilegal Arribas pide el cambio de juez El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas pidió que le quiten la causa por supuesto espionaje ilegal al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y pase a competencia de la justicia Federal de Capital Federal.

El planteo fue hecho por los abogados de Arribas, quien fue citado para el próximo martes a prestar declaración indagatoria en Lomas, ante la Cámara Federal. Tras el sorteo correspondiente, la jueza Federal María Eugenia Capuchetti quedó a cargo de determinar si ese tramo de la investigación sigue en poder de Auge o tramita o pasa a Comodoro Py.

La acusación sobre Arribas tiene que ver con el presunto espionaje ilegal que tuvo lugar a mediados del 2018 en el Instituto Patria y en el departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta por parte de agentes de la AFI.

Según la acusación del juez y de la fiscal Cecilia Incardona, Arribas presentó notas en el Congreso en las que intentó ocultar esa maniobra de espionaje ilegal, al asegurar que esas tareas de inteligencia habían sido habilitados por orden judicial.

Alan Ruiz niega

El abogado Leandro Emsani, que patrocina al ex director de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Alan Ruiz, aseguró que “si realmente existieron tareas ilegales, no fueron producto de las órdenes” del ex agente imputado.

“No había ninguna tarea ilegal, no había seguimientos contra personas, no había intervenciones telefónicas: era un grupo de WhatsApp donde se brindaba distinto tipo de información”, sostuvo el letrado. En declaraciones a la prensa, Emsani señaló que “si realmente existieron esas tareas ilegales, no fueron producto de las órdenes de Alan Ruiz, ni de su grupo.

“Los seguimientos que se hicieron fueron por cuestiones de prevención. Lo único que había eran tareas de vigilancia como prevención para eventuales ataques terroristas”, remarcó el abogado de Alan Ruiz.

El ex directivo de la AFI está acusado de ordenar tareas de Inteligencia ilegal sobre la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, en 2018 tanto en su domicilio de la calle Juncal y Uruguay, como en la sede del Instituto Patria.