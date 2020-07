"Por la negociación de Independiente responderé dentro de la cancha"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jugador prometió dejar cosas importantes en su paso por el club y destacó el gran trabajo que viene realizando Lucas Pusineri “es un tipo frontal y eso se valora mucho en el ambiente” sentenció.

El volante colombiano de Independiente Andrés Felipe Roa prometió que “por la negociación” del club para adquirir su pase al Deportivo Cali responderá “dentro de la cancha” y se comprometió para que el equipo “vuelva a ganar títulos”, de acuerdo a lo que expuso a través de una videoconferencia con medios de prensa.

“Agradezco el apoyo de figuras tan importantes como (Ricardo) Bochini y (Farid) Mondragón para mi continuidad. No fue fácil la negociación. Ahora la espero respaldar adentro de la cancha, dejando cosas importantes para el club”, indicó Roa en la videoconferencia a la que tuvo acceso Télam, a través de la plataforma Zoom. “Fueron momentos de mucha incertidumbre. El saber que estaban ofreciendo dinero y Deportivo Cali decía que no, me traía temor, porque mi intención era seguir en el club”. adujo el medio campista, por el que Independiente acordó el 30 de junio último un pago de 450 mil dólares —que ya abonó— y otro en diciembre próximo por igual valor para quedarse con el pase definitivo. “Antes de volver a Colombia —por la suspensión del fútbol, continuando la cuarentena por la pandemia de coronavirus— le hice saber a Pusineri mi intención de seguir y eso ayudó a poder quedarme”, subrayó el jugador de 27 años.

“Lucas tiene una virtud que tienen pocos, que es frontal. A uno como jugador le gusta que vayan de frente; es su trabajo y lo está haciendo muy bien. Dentro del campo nos manejamos muy bien y tratamos de seguir su línea”, valoró quien tuvo un feliz paso por Huracán (2018/19). “En cuanto a lo que él me pide, sé que está contento con lo que venia haciendo en los últimos partidos y yo me siento muy cómodo como enlace”, reconoció Roa. “La camiseta 10 tiene mucha historia, representa mucha responsabilidad. Siempre me gustó esa camiseta, dependerá de muchas cosas, pero la portaría con muchísimo gusto”, admitió el nacido en Sabanalarga, Colombia.

“Ojalá que con el transcurrir de los días se hagan las cosas bien, que el Rojo esté en el lugar que merece, en competiciones importantes, en ganar títulos y mi deseo es formar parte de un equipo que logre todo eso”, auguró. “La gente te hace sentir el cariño. Me lo expresan por redes sociales y es muy lindo sentir eso. Al principio fue complicado el reconocimiento, pero hoy siento un apoyo importante”, estimó el que integró la selección de su país en la Copa América Centenario, en 2015.

Más adelante, abordó la situación del plantel por los temas contractuales y reducción de salarios, con referencia especial sobre el capitán Silvio Romero. “Las situaciones de mis compañeros se escapan de mis manos, no me corresponde hablar de aquellos que quieran irse o quedarse. Espero quedarnos con un buen grupo”, señaló. “Ojalá Silvio pueda seguir, queremos seguir disfrutando dentro del campo con él, es nuestro capitán. Representa mucho para el club, fue goleador y esperamos conseguir con él cosas que nos llenen de alegría”, concluyó Roa, deseoso que Independiente retome el mejor camino para la felicidad de los “Diablos Rojos”.