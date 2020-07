Wimbledon repartirá dinero a quienes iban a participar del torneo

Los organizadores del torneo de tenis de Wimbledon, el Grand Slam sobre césped que fue cancelado este año por la pandemia de coronavirus, repartirán 10 millones de libras entre los 620 jugadores cuya clasificación mundial les hubiera permitido ingresar directamente al cuadro principal y a la clasificación.



El All England Lawn Tennis Club (AELTC) de Londres anunció este viernes en su página oficial cómo distribuirán estas compensaciones económicas entre las y los tenistas de las distintas categorías.



Según el ranking mundial, 224 jugadores que habrían competido en la qualy recibirán 12.500 libras cada uno; los 256 tenistas que estaban para jugar el cuadro principal cobrarán £ 25.000 cada uno; mientras que los 120 de la llave de dobles recibirán cada uno £ 6,250.



Además, los 16 jugadores que habrían competido en los eventos de silla de ruedas tendrán cheques por £ 6.000; y los cuatro jugadores de Quad Wheelchair recibirán cada uno 5.000 libras.



Richard Lewis, Director Ejecutivo de AELTC, afirmó: "Nos complace que nuestra póliza de seguro nos haya permitido reconocer el impacto de la cancelación en los jugadores y que ahora estamos en condiciones de ofrecer este pago como recompensa por el arduo trabajo que han invertido en construir su clasificación hasta un punto donde habrían obtenido una entrada directa en Wimbledon 2020".

AELTC announces prize money in lieu of The Championships 2020 alongside initial decisions for The Championships 2021 ⬇️#Wimbledon