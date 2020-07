Hamilton y una "pole" pasada por agua en Estiria

El piloto Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo de Fórmula 1, se quedó hoy con la pole en el Gran Premio de Estiria y saldrá primero mañana en el marco de la segunda carrera del Mundial de Fórmula 1.



La clasificación había sido cancelada por la intensa lluvia que caía en el circuito Red Bull Ring de la mencionada ciudad de Austria, pero el clima dio un respiro, se reanudó la competencia y Hamilton logró elevar a 89 su propio récord histórico de poles en la Fórmula 1.



El piloto británico cubrió los 4.318 metros de la pista en Estiria en 1’19.273, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) saldrá tercero.

