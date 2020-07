https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 11.07.2020 - Última actualización - 19:55

19:46

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Coherencia ciudadana

UNA CIUDADANA ARGENTINA

“Para responder a ‘Un ciudadano argentino’: coincido en gran parte con este ‘ciudadano’. Pero este señor parece haber nacido hace poco tiempo, ya que desconoce la cantidad de años de historia que preceden al gobierno de Macri. Con el mismo énfasis que pide la investigación del gobierno macrista, debiera pedir la investigación de gobiernos anteriores y del actual gobierno”.

Que dejen el circo

UNA LECTORA

“Si no fuera por la injusticia que están cometiendo (con alguien que conozco) me causaría mucha gracia lo del MPA... Tanto circo por unas plantitas... es impresentable nuestra ¿Justicia? El ministro es la antítesis de lo que significa el respeto por el derecho... Todo es una construcción de Clarín... Si Perotti quisiera ‘irme’ ya lo hubiese hecho. Con la misma policía (lo dije hace unos meses)... ¿Para qué están estos señores? Encima suben en los cargos los ex ministros de Justicia de la provincia... Si hay Justicia, que se ajusticie y que dejen el circo para los atletas circenses”.

Opinión

ERCILIO FERRI

“En tanto un solo ideal sea la verdadera meta, siempre parecerá a los hombres que ningún medio puede ser demasiado difícil, ni el precio demasiado alto, para hacer lo que sea requerido, para alcanzar la meta final. Tal certidumbre es una de las grandes justificaciones del fanatismo. La compulsión, la persecución, pero si no todos los valores son compatibles, uno con otro y se debe elegir sin mejor razón de que cada valor es lo que es y nosotros lo elegimos por lo que es y no porque pueda ser mostrado en alguna escala simple como modelo de otro. Si escogemos formas de vida porque creemos en ellas, es porque las damos por supuestas o al examinarlas descubrimos que estamos moralmente no preparados para vivir de otra manera. Aunque otros escojan en forma diferente, si la racionalidad y el cálculo pueden ser aplicados solo a medios o fines subordinados, pero nunca a fines últimos, entonces emerge un cuadro diferente de lo construido alrededor del antiguo principio de que hay un solo bien para los hombres”.

Situación desesperante

DANIEL

“Casa Cuna aloja en este momento a unos 50 niños, brindándoles todo tipo de atención. La situación económica es desesperante. Por eso, quien pueda colaborar con dicha institución señera en nuestra ciudad, a los funcionarios públicos y demás les pido que nos hagan llegar su aporte. Dejo el teléfono de esa entidad: 4572890. Desde ya, gracias a la ciudadanía toda”.

Ver la realidad

ATILIO BENÍTEZ DE GUADALUPE OESTE

“Respecto de lo que dijo el señor Marcos Cleri: ‘Pedimos a la oposición cordura y compromiso con la convivencia democrática’, ‘Difamar y mentir para fomentar odio es un camino que el pueblo argentino ya decidió dejar atrás’; sí, es verdad, pero que él se saque la venda de los ojos y que mire por qué y cómo el fiscal Nisman estuvo con todas las pruebas que tenía en contra de la señora y qué casualidad que un día antes lo asesinan. Ahora este señor Gutiérrez, también, que iba a declarar contra Cristina y lo matan. O es mucha casualidad o qué pasó. Es muy sospechoso esto de una señora que está amparada bajo los fueros de senadora y ahora de vicepresidenta”.

Llegan cartas

Contradicciones

AMALIA ISSA

Agradezco este espacio, en donde uno se puede expresar. Sigo desorientada con todo lo que está pasando. Yo veo los noticieros, leo El Litoral, y veo que la gente se contagia rápidamente. Lo que está pasando en Bs. As., la cantidad de muertos por coronavirus, de contagiados, por miles, y acá en Santa Fe es un viva la Pepa. Vi por televisión, la cantidad de gente en la Costanera, en los parques, con las criaturas, sin barbijos, como que no pasa nada, como que estamos en otro planeta... La gente tomando mates, compartiendo, adrede se ponen delante de las cámaras para que los filmen así... No vi a una sola persona con barbijo. Los chicos en los juegos, todos amontonados, increíble.

En mi barrio no veo eso, porque todos nos cuidamos y nos quedamos encerrados. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, si hay una pandemia tan peligrosa para la gente, ¿por qué dan un fin de semana largo?, ¿no es que los feriados así son para fomentar el turismo?, yo creo que frente a una cuestión de vida o muerte se suspende todo... ¿Cómo paran a la gente un fin de semana largo?, siendo que hay quienes no les importa nada... Están hablando de empezar las clases en agosto cuando todavía no se sabe cómo va a seguir esto. No es que esto se cura, muere gente... Santa Fe es un desastre total. No sé qué pasa con el gobernador y el intendente... Por eso pido que cada uno ponga su granito de arena y nos cuidemos entre todos.

¡Miren lo que pasó el otro día en barrio El Pozo!, cómo puede ser que los políticos, los dirigentes e intendentes anteriores, los concejales que estuvieron y que ahora siguen en puestos más importantes, premiados como si hubieran hecho buenos trabajos, no hayan solucionado esto desde hace tiempo. Un barrio hermoso como El Pozo, con ese paisaje, esa playa, que debería ser para disfrutar y para el turismo, ahora esté usurpado por esa gente. ¿Dónde está Gendarmería!, ¿cómo dejaron hacer un asentamiento en ese lugar? Eso tendría que haberse evitado desde hace tiempo. Ahora mismo: que los saquen; se adueñan de lugares que no son de ellos. Y gracias a Dios que el otro día no murió nadie con esas balas perdidas... Los políticos actuales tienen que actuar en todas estas cuestiones que están en el tapete y tomar decisiones y solucionar semejantes problemas.