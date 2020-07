https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hasta que no arregle con Colón

Zuqui deberá presentarse a entrenar en Estudiantes

Por diferentes motivos, las dirigencias de los dos clubes involucrados no se ponen de acuerdo exponiendo sus argumentos sobre una cláusula que figura en el contrato del préstamo que venció el último 30 de junio.

El mediocampista mendocino Fernando Zuqui deberá entrenarse con el plantel de Estudiantes de La Plata hasta tanto el club no llegue a un acuerdo con Colón por la situación contractual del jugador, que desde enero de 2019 se encontraba a préstamo en la entidad sabalera.

Tanto Estudiantes como Boca, que comparten los derechos económicos del futbolista, buscan llegar a un punto de acuerdo con sus pares de Colón, que desistieron de hacer uso de la opción por la totalidad del pase valuado en 2 millones de dólares.

Sin embargo, el club de La Plata sostiene que los santafesinos deben respetar una cláusula de obligatoriedad de compra al haber jugado volante al menos el 70 por ciento de los partidos de la temporada. Colón argumenta que por razones ajenas a su voluntad la temporada se dio por terminada sin completarse debido a la pandemia de coronavirus y que esa cláusula no puede activarse.

De su lado, Estudiantes aduce que Zuqui disputó 43 de los partidos que jugó Colón, que equivalen al 84,31 por ciento de la temporada. Tanto es así que Colón, de haber completado los diez partidos pendientes y no haber utilizado al jugador en ninguno de ellos, igualmente hubiera superado el porcentaje de encuentros que estipula el contrato.

Ante está divergencia, en las últimas horas se decidió que Zuqui responda al cuerpo técnico platense liderado por Leandro Desábato, mientras los dirigentes de los tres clubes involucrados buscan un acuerdo y evitan que el caso llegue a la Justicia.