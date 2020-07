Herme Juárez: "La intención era quedarse con el puerto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 12.07.2020

Lo sostuvo el titular del sindicato de portuarios en relación con los motivos de su detención y el accionar de la gestión macrista. “Me armaron una causa”, aseguró y fue más allá: “Dietrich y Vicentín eran la misma cosa”, postuló.

Rodrigo Villareal

“Yo era una de las personas marcadas porque la intención era quedarse con el puerto”. De esa forma, Herme Juárez, titular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), se refirió a la causa de espionaje ilegal y acciones de inteligencia que hoy día ocupa la agenda informativa del país. En una entrevista exclusiva, el gremialista sostuvo luego de su detención (acusado de asociación ilícita, por administración fraudulenta y lavado de activos) que le “armaron una causa”.

“Consiguieron tenerme detenido, tener los drones arriba de mi casa, pero sabía que no me iban a encontrar absolutamente nada porque soy una persona totalmente transparente. Lo que hice fue un beneficio al puerto”, aclaró y destacó su labor en beneficio de la cooperativa portuaria. Y fue más allá: “Estamos pensando en hacer un puerto del primer mundo”. Puntualmente sobre la cooperativa de Trabajadores Portuarios, ubicada en Puerto General San Martín, el dirigente remarcó el alto nivel de inversión en maquinaria, helicópteros y remolcadores.

Acerca de la administración macrista en el gobierno nacional y sus intenciones en torno a la mentada hidrovía, Juárez indicó: “Esa es la madre de todas las batallas, me querían bajar de alguna forma a mí. Querían terminar conmigo y, así, seguramente se terminaba con la cooperativa. Pero no lo consiguieron”.

Desde su perspectiva, la intención de Guillermo Dietrich –exministro de Transporte– era “terminar con cooperativa e iban por más, iban por terminar con la cooperativa –insistió–. La cooperativa también era parte de la hidrovía porque todas las cargas salen por el río Paraná”.

Por otra parte, el sindicalista se refirió a su vínculo con Omar “Caballo” Suárez, histórico referente del gremio de estibadores y otros trabajadores marítimos. “En este entramado, no jugó en nada. Me parece una persona muy sincera. Tuvimos algunas discusiones, pero no pasó de ahí. Le hacíamos todos los aportes a su sindicato. Siempre respeté a los sindicatos hermanos”, remarcó. De la misma manera, se pronunció acerca de Juan Carlos Schmid, referente de los trabajadores del transporte, Juárez precisó: “No es una relación fluida, pero es buena. Tiene códigos”.

Asimismo, subrayó no haber mantenido “problemas” con la firma Vicentín. Al margen de lo cual, no descartó que haya habido maniobras entre la cúpula de la compañía y el ya mencionado Dietrich en virtud de la causa que determinó su prisión. “Dietrich y Vicentín eran la misma cosa”, postuló. En esa misma línea, Juárez no titubeó al definir: “Dietrich quiso sacarle a la cooperativa lo que tenía. Quería quedarse con el negocio. Por eso, hicieron lo que hicieron. Por eso estuve detenido”, recalcó.Villareal

