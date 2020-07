Leche hervida: rige la conciliación obligatoria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de las medidas de fuerza implementadas por ATILRA, desde Apymel se manifestaron en duros términos contra el sindicato. Videla sigue sin manifestar un plan para la lechería.

“En esta oportunidad y muy especialmente queremos destacar el compromiso y la solidaridad demostrada hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, al ofrecerle al sector patronal, a sabiendas de la pérdida remunerativa que sufrirían y no obstante ello, recibir y elaborar leche siempre y cuando el sector empresario se comprometiese a donarla a esos sectores desprotegidos”, manifiesta el comunicado de Atilra dado a conocer hoy, luego que se disponga la conciliación obligatoria que rige para la industria láctea.

“Atento a lo expuesto y al dictado de la conciliación obligatoria por parte de la autoridad ministerial, comunicamos el levantamiento de la medida de fuerza. La misma estará desactivada mientras esté en vigencia la conciliación”, agrega la gacetilla del sindicato.

“Mintieron”

Por su parte, desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas se manifestaron en duros términos contra el gremio. En un comunicado opinaron que la situación vivida en los últimos días (en medio de las medidas de fuerza) “pusieron en riesgo a la materia prima, a los productos lácteos y que daña a todas las empresas del sector”.

El pasado miércoles Atilra anunció un quite de colaboración en todas las plantas lecheras del país e instó a sus afiliados a no asistir a los lugares de trabajo durante los feriados del 9 y 10 de julio, e incluso durante los días 11 y 12 del fin de semana.

“A esa hora todas las fábricas tenían planificadas las instancias de producción de este inusual y largo fin de semana, para procesar los más de cien millones de litros de leche que ingresarían a las fábricas en ese plazo. Los turnos estaban programados, el personal preparado para asistir, cobrando como corresponde más de ocho mil pesos por cada jornada laboral especial, e incluso cubriendo como se viene haciendo durante el aislamiento social obligatorio, a los compañeros que corresponden a grupos de riesgo frente a la pandemia de coronavirus”, manifestaron.

Según las Pymes lácteas, ayer, no conforme el gremio con las complicaciones generadas desde el jueves, se declaró un paro total de actividades por 24 horas, que comenzó a regir con este lunes. “Esta injustificada medida de fuerza puso en riesgo a más de 50 millones de litros de leche cruda, la recolección en los tambos, el procesamiento y distribución de los productos lácteos, para no desabastecer a los puntos de venta y atender a la demanda de los consumidores. En medio de una crisis sin precedentes a nivel mundial, donde los alimentos escasean, hecho que se evitó en nuestro país durante estos más de tres meses, Atilra decidió en forma unilateral ir contra el Gobierno, los consumidores, la industria láctea y los tambos, sin una instancia de negociación previa”.

También agregaron que la leche es perecedera, se arruina si no se procesa, por lo tanto, “resulta inconcebible determinar un paro de cinco días que pone en riesgo a unos 500 millones de vasos de leche, que representan el alimento de 50 días para todos los niños del país”. Y manifestaron que “es el Gobierno el que solicitó que no se discutan los salarios mientras dure la pandemia, al tiempo que se solicitó a la industria alimentaria trabajar en las capacidades máximas para que no falten productos”.

Según los industriales, los precios de los lácteos están congelados desde hace más de cinco meses, por decisión oficial, y en este contexto “es imposible sentarse a negociar un aumento, ya que tampoco hay alzas en los valores de la materia prima en los tambos con relación a la inflación. Los sueldos de bolsillo de los trabajadores de la industria láctea superan en promedio los 80 mil pesos. Esto ubica al sector entre los de mejores ingresos para sus trabajadores en todo el país”.

Finalmente, expresaron que en los últimos meses APYMEL recibió todo tipo de agravios en relación a la búsqueda de un aumento salarial, pero también de los aportes directos al gremio con destino a la obra social, “que no estamos dispuestos a aceptar ya que nos manifestamos convencidos que la negociación a través del diálogo es la manera de acercar posiciones y aliviar las diferencias”.

Mientras tanto, lejos quedó el tiempo de la Mesa de diálogo en la que los eslabones de la cadena se reunían para debatir sobre los métodos de resolución de conflictos. Luego de 7 meses de gestión, la Dirección Nacional de lechería inauguró nuevo titular, pero hasta ahora no ha manifestado los lineamientos del área.