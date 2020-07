Denuncian la quema intencional de un campo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue en la zona rural de Cañada Ombú. Aseguran haber visto a los autores, que originaron un incendio que se llevó 700 hectáreas de pasturas naturales. Los animales, salvados de milagro.

Facundo Varela es la sexta generación de una familia que trabajó toda la vida en el campo. Como Ingeniero Agrónomo, apostó todo mantener y fructificar ese legado de años. Sin embargo, le manifestó a Campolitoral su impotencia por el ataque sufrido y por los recurrentes atentados contra el campo en todo el país.

Lo dice mientras entre todo el grupo familiar se reparten en terminan de apagar los últimos focos del incendio que se llevó 600 has de pasturas naturales, y que casi le cuesta la vida a un lote de recría de novillitos y vaquillonas que pudieron salvar de milagro. Tanmbién se estaban dirigiendo a realizar la denuncia judicial correspondiente.

“Los vieron”

En diáologo con Campolitoral, el agrónomo detalló que ayer a las 14 hs recibieron una llamada del campo por un foco de incendio. “Al preguntar cómo se originó, me diccen que había una retro repasando un camino, y que el maquinista vio una moto con dos personas, una d las cuales se bajó, prendió fuego el pastizal y salió rumbo al oeste”, detalla.

Según el productor, los incendiarios -no conformes con su tarea- continuaron con su raid, ya que mientras los Varela luchaban contra el incendio, en algunos grupos de Whatsapp se enteraban que a 30 km más adelante habían prendido a un campo vecino, y más tarde en las zona de Los Amores, otro más.

Respecto del impacto, no saben a ciencia cierta los alcances del daño ocasionado a este establecimiento ubicado sobre la Ruta 100, a 20 km de Cañada Ombú. “Hoy vamos a ver los daños, pero perdimos unas 600 has, y tuvimos que levantar los alambres para sacar los animales. Hacemos cría, recría e invernada; y esos piquetes eran de una recría de novillitos y vaquillitas que pudimos sacar de las llamas”.

Iluminados por el fuego. Recién a las 11 de la noche pudieron controlar las llamas. Los novillitos y vaquillas se pudieron salvar. Las pasturas y postes fueron consumidos por el fuego.

A la hora de evocar un hecho de estas características, no recuerda algo similar. “Hemos tenido incendios pero en otras épocas, cuando se suele quemar y se descontrola, pero en esta época no se quema porque no sirve, ya que no tenemos otro recurso. Esto es todo pasto natural de la zona”.

Varela agrega que en este momento están yendo a hacer las denuncias, porque anoche estuvieron apagando el fuego hasta las 11 de la noche. “Y se puede reactivar”, advierte con preocupación, por la sequía imperante en la zona.

Finalmente, destaca la sensación de tristeza por lo que está pasando en todo el país. “Estamos en una grieta ideológica muy grande, y con poca inteligencia, porque están perjudicando a un sector de los que más trabaja por el país y que más impuestos paga. Al fin y al cabo están escupiendo para arriba, perjudicando al sector que más aporta a la parte pública para poder hacer rutas, hospitales, asignaciones, etc”. Y cierra con una frase que se escucha cada vez con más fuerza. “Uno está harto de renegar, incluso llega a pensar en irse del país, a hacer esta misma actividad, pero en otro lado”.