https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.07.2020

21:56

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa



</NOTAREL TIT>Trueque

</FIRMA AGE>VECINO DE Bº SUR

</ELDATO TXT>“Soy un vecino muy preocupado de Santa Fe. Tenemos nuevos casos de coronavirus. Eso es porque la gente no respeta nada; ni siquiera a sus familiares, porque salen sin barbijos, sin cuidar las distancias; tomando a la pandemia como su fuera una chacota, y así se está muriendo la gente. Soy de barrio Sur y he visto ¡lo que es el trueque!, el que hacen en Gral. López y Bv. Zavalla. Es lamentable, deplorable esto, intendente Emilio Jatón. Ahí la gente se junta sin ningún protocolo, sin distanciamiento, vendiendo cosas de dudosa procedencia, alimentos que no tienen ningún control, ropa usada... Está bien que todos tienen hambre, pero muertos no van a comer... Una vez que se mueran no van a comer, y no solo que se mueran, sino que también matan a la familia, a vecinos, a aquellos que no tienen nada que ver. Varios me dijeron que me comunicara con Línea Directa de El Litoral y que hablara en nombre de todos los vecinos. ¡¡Por favor, que la gente tome conciencia, esto no es broma!! Está pasando en todo el mundo, hasta en las mejores y más poderosas naciones, donde tienen importantes científicos y sin embargo la gente se está muriendo. Aquí en Santa Fe veníamos bien, pero ya tenemos nuevos casos en La Capital. En este país no se muere de hambre la gente; Argentina le da de comer a 450 millones de personas, ¿se van a morir de hambre en el país que produce alimentos? Se van a morir por no cuidarse. Gracias por el espacio”.

</NOTAREL TIT>Mantenimiento de las escuelas

</FIRMA AGE>MARIO

</ELDATO TXT>“Soy vecino de la Escuela Pizarro. A simple vista se nota la falta de mantenimiento y de higiene. ¿Dónde está el gobierno provincial, la ministra de Educación, que no ven ese lugar, que es un atentado contra la salud, la educación, las buenas costumbres y la higiene? Es fácil comprobarlo, pasar en un automóvil y mirar. Imagino que todas las escuelas de la provincia estarán en la misma situación. Señores reflexionen, a las autoridades correspondientes procedan. Gracias a El Litoral por el espacio”.

</NOTAREL TIT>Tarifas imposibles

</FIRMA AGE>UN LECTOR

</ELDATO TXT>“En los años de gobierno tanto municipal como provincial radical-socialista, las tarifas de los servicios públicos y los impuestos se han multiplicado en una forma vertiginosa. En el caso de la provincia, como ejemplo pongo la tasa de agua y cloaca, que tiene un valor fuera de toda lógica y fuera del alcance de una familia media, que lo único que pretende es tener agua potable en su casa. Y con respecto al Municipio, con la anuencia y complicidad del Concejo Municipal, Corral hizo barbaridades en la fijación de los valores de la TGI. Realmente no tiene sentido el valor que se paga de tasa de inmueble por cada vivienda en esta ciudad. Hay gente que ha tenido que vender su casa porque no puede afrontar ya los montos de esta locura impositiva que han impuesto tanto radicales como socialistas. Frente a la falta de dinero en los erarios públicos, la única solución que le encuentran estos iluminados, tanto del Concejo Deliberante como del ejecutivo municipal, es subir los valores de las cuotas de las tasas”.

</NOTAREL TIT>Con carpetazos y sin principios

</FIRMA AGE>ENRIQUE MOULINS

</ELDATO TXT>“Respuesta a lo publicado por Lidia Montagnini, en la edición del domingo 12, que afirma que Macri organizó el mayor espionaje a jueces, empresarios, funcionarios y periodistas. Esa es una falsa denuncia armada por Moreau, Verbitsky y Tailhade. A Macri no le encontraron ninguna carpeta de la AFI como a Cristina en su casa del Calafate, donde constaban los espionajes a periodistas, opositores y empresarios, como los españoles ex dueños de YPF. Y menos carpetas robadas al patrimonio histórico, como el prontuario de Yrigoyen o una carta original de San Martín. Hasta eso robaron. Y a Ricardo Alfonsín lo sumaron con la embajada en España. Ustedes no pueden hablar de volver a los principios republicanos porque nunca los tuvieron y ya es muy tarde para que puedan entenderlos. Sigan en el Grupo de Puebla, con Maduro, Correa y el chileno Ominami y nuestro futuro estará asegurado”.