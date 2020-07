https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.07.2020 - Última actualización - 8:42

8:32

Por Twitter Siguen las críticas dentro del kirchnerismo: ahora se cruzaron De Vido y Grabois

Continúan los cruces dentro del kirchnerismo luego de una carta de Madres de Plaza de Mayo dirigida al presidente Alberto Fernández con notorias críticas a su gestión.

Quien sostuvo esa postura fue la titula de la organización, Hebe de Bonafini, por la convocatoria del Jefe de Estado a grandes empresarios para discutir la crisis económica y el escenario pospandemia.

Horas más tarde, se cruzaron vía Twitter dos integrantes del espacio político que gobierna. Por un lado, Julio De Vido, ex funcionario de alto rango dentro del kirchnerismo y el dirigente social Juan Grabois.

"Saludo y coincido absolutamente con la nota de las Madres de Plaza de Mayo, no se puede tapar lo evidente en nombre de la relación de fuerzas", publicó el exministro de Planificación en su cuenta de Twitter, citando la carta que Bonafini le envió al mandatario.

SALUDO Y COINCIDO ABSOLUTAMENTE CON LA NOTA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO NO SE PUEDE TAPAR LO EVIDENTE EN NOMBRE DE LA RELACIÓN DE FUERZAS. @PrensaMadres pic.twitter.com/7Ex6s38XFt — Julio De Vido (@JulioDeVido) July 14, 2020

Una de las cientas de respuestas que recibió el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner fue la de Grabois. "No sé cómo te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente", contestó el dirigente social

No sé como te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente. — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 14, 2020

De Vido recogió el guante y redobló la apuesta. "Saliste basura, no sé cómo te da la cara a vos, contá los negocios que hacías con la Stanley para cagar a la gente. A mi Macri me metió preso y a vos te garpaba, cagador", atacó el ex funcionario.

Saliste basura, no sé cómo te da la cara a vos, conta los negocios que hacías con la Stanley para cagar a la gente.



A mi Macri me metió preso y a vos te garpaba cagador. — Julio De Vido (@JulioDeVido) July 15, 2020

El fuego cruzado siguió. "Mentís. A mi Macri me metió preso por defender vendedores ambulantes. Vos le viniste como anillo al dedo a los gorilas con tu mugre para justificar sus tropelías. En vez de delirar con heroísmos imaginarios y llorar de víctima, deberías pedir perdón a la sociedad", completó Grabois.