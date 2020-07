https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A mediados de agosto Vuelven las clases pero sólo en escuelas rurales y pueblos chicos Ello representa en la provincia entre el 20 y 25% de los establecimientos. Serán, sobre todo, del centro-norte. Santa Fe trabaja el concepto de "burbuja comunitaria". Los docentes deberán residir en el mismo distrito en el que trabajan, y la localidad no deberá tener riesgo sanitario.

La provincia volverá a las aulas a mediados de agosto, pero será sólo en escuelas rurales o de pequeñas localidades en las que no exista riesgo sanitario. A su vez, los docentes deberán residir en el mismo distrito. Así lo confirmó a El Litoral la ministra de Educación, Adriana Cantero, después de participar de la videoconferencia que este martes mantuvo su par nacional, Nicolás Trotta, con los gobernadores de las nueve provincias que reanudarán la enseñanza presencial el próximo mes. Según explicó, se trabaja sobre el concepto de “burbuja comunitaria”, con el objetivo de resguardar y garantizar la salud tanto de niños como de maestros.

- ¿Hay fecha precisa para este reinicio?



- No, no tenemos fecha. En agosto vamos a mirar cómo estamos. Trabajamos lo que podría ser una vuelta a clases con los criterios que venimos manejando. Lo que podemos acotar en función de lo conversado con Trotta este martes es que en nuestra ruralidad estamos evaluando la posibilidad de trabajar con el concepto de burbuja comunitaria. Esto implica que docentes y alumnos vivan en la misma comunidad y esa comunidad no tenga impacto de Covid. Porque el problema de nuestra ruralidad es que nuestros docentes se trasladan desde donde residen hasta las escuelas en las que trabajan, y hoy no se podría utilizar el transporte público. Ésas serían las escuelas de la primera etapa. En agosto, primera quincena, vamos a empezar la capacitación de docentes y auxiliares escolares para los protocolos y nuevos formatos en este sector.

- ¿En esas escuelas se comenzaría con los siete grados del nivel primario?



- Si esa burbuja comunitaria es de una escuela rural con multigrado y pocos alumnos, la idea es arrancar con todos. Ahora, si es una escuela de una comuna pequeña con pocos habitantes pero que tiene todos los grados, aplicaríamos el criterio de priorizar primero y séptimo. El dato nuevo es que a partir de ahora, vamos a mapear sobretodo el centro-norte de la provincia. Allí tenemos, por un lado, una menor cantidad de afectados por la pandemia; pero a la vez, la mayor carencia de conectividad. Por eso arrancaremos con la ruralidad y localidades pequeñas para aplicar el concepto de ‘burbujas comunitarias’.

- ¿Cuántos establecimientos estarían, entonces, en condiciones de arrancar en esa primera etapa?



- Desde hoy estamos haciendo todo el mapeo porque también tenemos que tener contacto con las autoridades comunales de cada distrito. Vamos a hablar con cada presidente comunal y vamos a ver cómo es la vida al interior de cada establecimiento. Creemos que estaríamos hablando de entre el 20 y 25% de nuestras escuelas, siempre hablando del ámbito rural o de localidades pequeñas.

- ¿La alternancia semanal que se había pensado también se aplicaría en estas pequeñas escuelas o no sería necesario?



- En las pequeñas rurales de multigrado quizá no tenga sentido. Pero en las comunas pequeñas, sí. Porque se cruzará la localización con los grupos prioritarios. En ellas, se respetaría como esencial el criterio del retorno de primero y séptimo grado, o quinto año si es secundaria. Y allí sí, si los grados son de más de quince chicos, se debería alternar la presencialidad semana por medio para que los grupos vayan rotando.

- ¿Se piensa en grupos de quince alumnos?



- Depende del aula, pero en general sí, no más de quince porque se necesita garantizar el distanciamiento entre los pupitres o mesitas.

- ¿En esta instancia se manejará el concepto de burbujas dentro del aula?



- En esta etapa no sería necesario. Se garantizaría el distanciamiento entre los bancos dentro del propio salón.

- ¿Los niños deberán usar barbijos?



- Sí, pero los alumnos de séptimo y secundaria. Lo que estamos evaluando y aún no está definido es qué formato de protección tendríamos para los más pequeños.

- ¿Qué va a pasar con los recreos?



- Allí pensamos en juegos organizados. Estamos trabajando mucho con Educación Física y con todos los profesores de especialidades para ver cómo evitamos las aglomeraciones.

- ¿En el mejor de los casos hablamos de mediados de agosto para retomar con estas pequeñas escuelas?



- En el mejor de los casos arrancamos a partir de la segunda quincena de agosto y veremos en qué zona con estas pequeñas escuelas. Y todo esto va a ser conversado con los gremios en el ámbito de la paritaria técnica.

Este jueves, Adriana Cantero participará de una reunión del Consejo Federal de Educación, aunque el encuentro será específico para las nueve provincias que según lo acordado con el gobierno nacional, deberán retomar las clases en agosto. Ellas son Santa Fe, Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Tucumán.