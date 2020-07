El ministro que responde

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.07.2020 - Última actualización - 21:20

21:06

Filtrado. Rubén Michlig, ministro de Gestión Pública de la Provincia, respondió a través de la red social del pajarito a los cuestionamientos realizados por Maximiliano Pullaro y Alejandra Dupouy.

Este fin de semana el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, se ocupó de responder vía Twitter a cuestionamientos que por esa vía realizaron dirigentes de la oposición santafesina.

Uno de sus cruces con el ex ministro de Seguridad y hoy jefe de los diputados radicales, Maximiliano Pullaro, quien le sugirió que se ponga a trabajar. “Los intendentes no pueden seguir cumpliendo las responsabilidades que le corresponden a la Provincia. Además controlen los ingresos reales a la provincia que son un colador. Lo planteamos reiteradas oportunidades” escribió.

“Señor diputado -contestó Michlig- debería informarse mejor de los controles que se hacen en los ingresos a la provincia y del trabajo que hace gobierno de Santa Fe en conjunto con los gobiernos locales. Si hablamos de ponerse a trabajar, tal vez tenga que mirar para otro lado antes de criticar”.

Enseguida añadió otro tweet donde le señaló “puede no estar de acuerdo con la gestión de Omar Perotti, con la mía en particular, ser crítico desde la tranquilidad de su banca de diputado opositor, pero mandarme a trabajar me resulta ofensivo e inaceptable”, concluyó.

II

También el domingo, Michlig aprovechó para salir al cruce de fuertes declaraciones de la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy sobre la discriminación de los ceresinos en distintos lugares de la provincia, de la discriminación política a la que está sujeta Ceres por parte del Gobierno Provincial, y a los “datos mentirosos sobre casos de Covid-19 en las grandes ciudades de la provincia”. La radical señaló “yo estoy cansada porque no dejan que la gente laburante de Ceres pueda trabajar en otros lugares. Todos los días tenemos denuncias de que no los dejan entrar. A los pacientes con tratamientos médicos no los reciben, los tratan mal, les corren los turnos, esto no da para más”.

Michlig en la red del pajarito indicó que le hizo conocer a otro Michlig (Felipe, senador por San Cristóbal) el rechazo a las declaraciones de la intendenta que puso en duda las estadísticas, políticas sanitarias y asistencia del gobierno provincia a esa ciudad. “En todo momento, la ciudad de Ceres recibió el apoyo del gobierno de Santa Fe en las distintas etapas de esta pandemia, en materia sanitaria, económica, alimentaria, y de seguridad, en forma directa o a través del COE departamental. Tuvo siempre un trato acorde a la situación de emergencia”.

Le aconsejó a Dupouy que “debería reconocer la atención y asistencia del gobierno de Santa Fe sin ningún tipo de discriminación o especulación política. La prepotencia del relato no supera la verdad de los hechos. Las dudas sobre las estadísticas de los casos Covid son inaceptables e injuriosas”, advirtió.