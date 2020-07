https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 16.07.2020

13:47

Tras la separación Tini Stoessel y Sebastián Yatra protagonizarán una serie en Colombia

Tini Stoessel y Sebastián Yatra anunciaron su separación el pasado mayo en medio de rumores de una tercera persona que podría haber afectado su relación: Danna Paola, la actriz de “Élite” que grabó una canción con el colombiano y con quien mantiene intercambios frecuentes en las redes sociales.

A pesar de los rumores, Yatra dijo que tenía la intención de hablar en persona y en “buenos términos” con Tini cuando termine la cuarentena. Sin embargo, parece que no solo será una conversación lo que acercará a la expareja: tienen pendiente protagonizar juntos una serie que se grabaría en Colombia.

“Dependemos de cómo avance todo esto. Cuando estuve de gira por Europa, que no la pude terminar porque algunos shows fueron cancelados por el coronavirus, tenía previsto el cierre de la gira en Buenos Aires. Y de acá me iba a ir directamente a Colombia a filmar una serie. Eso sigue en pie y si todo sale bien, volvería a actuar a fin de año aunque no se sabe todavía. Todo puede cambiar”, explicó la exVioletta en diálogo con “Telenoche”.

Entonces, reveló con una pícara sonrisa que la serie la protagonizaría con Yatra y luego habló de cómo vive el duelo tras poner punto final a su noviazgo: “Creo que me di el tiempo y el espacio para procesar lo que me estaba pasando. En otro momento, uno a a veces suele tapar estas cosas con las actividades diarias, y en este caso fue todo lo contrario, acompañada de las personas que más quiero”.

Además del furor que causó en Twitter el futuro reencuentro de los artistas, los fanáticos de Tini también celebraron en las redes sociales el lanzamiento de “Ella dice”, su nuevo tema interpretado junto al cantante argentino de trap Khea. “Estoy muy contenta con el lanzamiento de ‘Ella dice’. Me genera mucha emoción y mucho nerviosismo”, contó Tini.