https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.07.2020 - Última actualización - 13:38

13:22

Fuerte repudio por parte de referentes y organizaciones

Dejarán de emitir el segmento del Padre Ceschi pero "no alcanza"

En un comunicado, a partir de la emisión del segmento “Pausa en familia”, la Mesa del Orgullo señaló que “las disculpas públicas y la decisión de sacar de circulación ese tipo de materiales son un paso necesario, pero no basta con eso”.

Crédito: Captura de video



Crédito: Captura de video

Fuerte repudio por parte de referentes y organizaciones Dejarán de emitir el segmento del Padre Ceschi pero "no alcanza" En un comunicado, a partir de la emisión del segmento “Pausa en familia”, la Mesa del Orgullo señaló que “las disculpas públicas y la decisión de sacar de circulación ese tipo de materiales son un paso necesario, pero no basta con eso”. En un comunicado, a partir de la emisión del segmento “Pausa en familia”, la Mesa del Orgullo señaló que “las disculpas públicas y la decisión de sacar de circulación ese tipo de materiales son un paso necesario, pero no basta con eso”.