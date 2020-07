https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.07.2020 - Última actualización - 21:07

20:41

En los primeros 16 días de julio tuvieron que acudir a 137 incendios de pastizales y en el año cerca de 900. Rafael Colombo, abogado ambientalista, aseguró que aunque no son un problema nuevo “exceden” los registros de la última década. La problemática movilizó al intendente Emilio Jatón, quien solicita intervención al Ministerio Público de la Acusación.

Impacto ambiental y a la salud Las quemas no paran en Santa Fe y los bomberos piden responsabilidad social En los primeros 16 días de julio tuvieron que acudir a 137 incendios de pastizales y en el año cerca de 900. En los primeros 16 días de julio tuvieron que acudir a 137 incendios de pastizales y en el año cerca de 900. Rafael Colombo, abogado ambientalista, aseguró que aunque no son un problema nuevo “exceden” los registros de la última década. La problemática movilizó al intendente Emilio Jatón, quien solicita intervención al Ministerio Público de la Acusación.

“La gente que prende fuego necesita concientizarse porque desconoce los números y las cantidades de incendios que tenemos que apagar. Tenemos muchas veces entre cinco y seis incendios simultáneos y eso genera que no podamos estar en todos los lugares a vez”, resaltó Claudio Arias, jefe de la Agrupación de Bomberos de Santa Fe, quien repasó con El Litoral la difícil situación a la que se enfrentan a diario en la ciudad, y alrededores, por las persistentes quemas de pastizales a las que deben acudir por la irresponsabilidad ciudadana.



“Empezamos una jornada de trabajo a la 1 de la tarde y no paramos hasta las 10 de la noche. Eso te genera un desgaste de los camiones, sobrecalentamos los motores y las bombas”, comentó el jefe de Bomberos y agregó que el desgaste del personal es tremendo: “Al 70% de los incendios no se puede acceder con la autobomba por la geografía del lugar. Entonces tenemos que acercarnos a pie con mochilas de agua y azotadores y no hay cuerpo que resista todo el día así. Volvemos al cuartel destruidos, y por el Covid-19 no podemos tener mucha gente aglomerada en la guardia y el personal que sale a la 1 de la tarde y vuelve a las 10 de la noche es siempre el mismo, no tenemos 30 personas en el cuartel para relevar”.



Las cifras que llevan los bomberos son alarmantes y en los primeros 16 días de julio hubo 137 quemas de pastizales y en todo 2020 se reportaron 890. Arias indicó cuáles son las zonas donde más incendios se generan.



Algunas de las áreas afectadas son: la Circunvalación Oeste; la zona del Puente Carretero; el barrio El Pozo y sus alrededores; el cordón Norte de la ciudad —franja verde entre General Paz y El Chaquito—, y los terrenos cercanos al Mercado de Abasto; también se ocasionan en Santo Tomé entre la Autopista y la Ruta 19; lo mismo pasa en San José del Rincón y a la vera de la Ruta 168, camino a Paraná.



“Ecocidio”



“Me arden los ojos; me cuesta respirar”, son las frases más repetidas por los santafesinos que a diario deben respirar el molesto humo y que tan perjudicial es para la salud, sobre todo para aquellas personas con patologías respiratorias. Las afecciones no son solo para la salud de las personas sino para la “salud” medioambiental. Al respecto, el abogado ambientalista Rafael Colombo dialogó con El Litoral y aseguró que sin perjuicio de que las quemas “son un problema con más de veinte años de historia, lo ocurrido durante este primer semestre sin lugar a dudas ha excedido los focos detectados durante los primeros semestres de los últimos nueve años”, y advirtió que “estamos viviendo un verdadero ecocidio de proporciones colosales y en el medio de una pandemia”.



El especialista consideró que los incendios tienen muchas consecuencias de carácter socioambiental, “algunas de proporciones colosales”, dijo y argumentó que “esta masiva invasión de humo denso y ceniza recae sobre decenas de localidades de la región no solo afectando la visibilidad general de las personas y del tránsito en las rutas y caminos, sino también la salud de miles de personas que se ven forzadas a respirar el humo y los gases tóxicos, incluso en el contexto de pandemia que estamos atravesando, sobre todo aquellas que ya tienen algún tipo de problema respiratorio”.



A su vez apuntó a que las quemas, sobre todo las producidas en zonas del Delta del Paraná, “están ligadas a la expansión indiscriminada de la frontera agrícola, que comprime y concentra presión sobre los humedales, aumentando la presencia de ganado, modificando el uso del suelo y produciendo lo que se denomina rellenos sobre áreas que son inundables y que se llevan sin ningún tipo de control”. Y lamentó que “estas quemas no solo destruyen la diversidad y afectan la calidad de nuestros suelos, sino que la principal consecuencia es que estamos yendo hacia una sabanización de nuestros ecosistemas”.



Legislación



Consultado sobre la normativa vigente, Colombo recordó que “tenemos muchas normas en materia socioambiental que, de alguna forma, intentan responder a este tipo de fenómenos, porque no son nuevos. Esas normas forman parte del complejo legalambiental, sobre todo las normas de presupuestos mínimos —tenemos presupuestos mínimos en materia de bosques, control del fuego y prevención de incendios, en estos momentos el Parlamento Federal está intentando debatir una ley de presupuestos mínimos en materia de humedales que es el ecosistema que puntualmente en este momento los incendios están comprometiendo—, y también tenemos normas de naturaleza penal”, detalló.



En esta línea analizó que “se están llevando a cabo muchos esfuerzos por parte de las autoridades, pero claramente no son suficientes: ya ha sido interpelada la justicia con estas acciones judiciales, los poderes Ejecutivos que están llevando a cabo algunas acciones y también ha sido interpelado el Parlamento, en relación a la ley de humedales”.

Las 137 quemas hasta mediados del mes de julio

>> Zona urbana de Santa Fe hasta Estanislao Zeballos (incluye circunvalación Oeste, zona Puente Carretero y El Pozo): 29 incendios.

>> Cordón Norte (franja verde entre General Paz y El Chaquito; más la zona del Mercado de Abasto): 27 incendios.

>> Santo Tomé (a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario y la Ruta 19): 42 incendios.

>> San José del Rincón (lugar conflictivo de La Guardia hacia Villa California): 33 incendios.

>> Ruta 168 (entre La Guardia y el Túnel): 6 incendios.



¿Qué se hizo hasta ahora?



>> El área metropolitana sumará autobombas. Este viernes se llevó adelante una reunión de coordinación por los incendios forestales, rurales y de interfase que no cesan en el área metropolitana de la ciudad. “La reunión fue para coordinar y aunar esfuerzos entre todas las áreas involucradas”, indicó Julio Clement, subsecretario de Protección Civil de la Provincia, y sostuvo que además de las condiciones climáticas favorables para que se den focos ígneos, hay una gran “irresponsabilidad de la gente”.



Lo que diagramaron fue agregar autobombas para “llegar más rápidamente a los distintos lugares. Por ejemplo, se va a reforzar en Sauce Viejo y Santo Tomé; también reforzaremos Rincón entre la Ruta 168 y la Ruta 1 para no tener que llegar de lugares lejanos como Las Flores”, comentó Clement.



Al ser consultado acerca de la posible intervención de aviones vigías para monitorear los incendios, el funcionario señaló: “Se van a hacer vuelos de reconocimiento y se va a trabajar con un avión vigía y un helicóptero. La idea es definir en un mapa los lugares más afectados y sobre ellos trabajar”.



Del encuentro también participaron funcionarios de Municipalidad de Santa Fe; miembros de la Dirección de la Agrupación Bomberos Zapadores, el jefe de Operaciones Regional 4° de Bomberos Voluntarios; y personal de Prefectura Santa Fe.



>> Jatón pide justicia. El intendente Emilio Jatón se refirió a la problemática de las quemas de pastizales a través de su cuenta de Twitter: “La quema de pastizales en la ciudad implica un daño ecológico grave que afecta la salud de todos. Pero, además, supone un riesgo para quienes están y circulan cerca de los focos de incendio”, e informó que “hoy (viernes) presentamos una denuncia al MPA (Ministerio Público de la Acusación) para que inicie una investigación penal preparatoria para definir quiénes son los responsables. Es central que seamos responsables, nos cuidemos y cuidemos a la ciudad”.



>> Solicitan intervención a la Corte Suprema. El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convoque a una audiencia pública “a los fines de que todos los actores sociales puedan exponer sobre las problemáticas de las islas del delta del Paraná” para de esa manera abordar soluciones para enfrentar las quemas de pastizales que afectan al ecosistema.



En un escrito presentado este jueves, el titular de la Defensoría realizó una reseña de los incidentes vinculados con los incendios en las islas, del accionar de la institución desde 2007 hasta la fecha y de las resoluciones que se adoptaron en el Máximo Tribunal. No obstante, y ante la recurrencia del problema, el organismo santafesino pidió llamar a una audiencia pública donde se expongan “planificación y medidas adoptadas en los últimos años, garantizando la participación ciudadana, que permita la coexistencia de las diversas actividades productivas de manera sustentable y la preservación de la integridad ecológica de los humedales”.



La Defensoría pidió además que la Corte Suprema “inste a los gobiernos provinciales involucrados: Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y al gobierno nacional a fortalecer el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná) mediante la dotación de recursos económicos, humanos y la infraestructura necesaria para la implementación de soluciones efectivas de manejo del fuego en las islas, mediante una presencia efectiva y permanente del Estado para la prevención y en su caso mitigación del daño en el supuesto de producirse los incendios, sean o no intencionales”.



>> En Senadores. El senador por Rosario, Marcelo Lewandovski, dijo en la sesión de este jueves 16 que es hora de que la Justicia de la Provincia de Entre Ríos —además de su gobierno provincial— impidan la práctica de las quemas de pastizales por parte de los ganaderos en las islas del Paraná. Apoyó la iniciativa en favor de la creación de un área protegida con intervención del Estado Nacional y aseguró que toda la costa sur de la bota, entre ellas Rosario, sufre los efectos del humo.