El hogar María Auxiliadora y su asistencia a los que menos tienen

“Quienes trabajamos con gente humilde vemos la capacidad de resiliencia que tiene y esa fuerza de voluntad nos motiva a no quedarnos de brazos cruzados”. En esa frase, Marcelo Olivares, el principal referente del Hogar María Auxiliadora, fundamenta y sintetiza por qué lleva más de dos décadas al frente de la institución.

Encontrar un rumbo. De eso se trata la vida para Marcelo Olivares, el principal referente del Hogar Puertas Abiertas María Auxiliadora que está ubicado en Javier de la Rosa 3568 en barrio Belgrano y funciona hace más de dos décadas.

Una radio comunitaria y una panadería son dos marcas registradas en esta institución. Y no fueron al azar. La radio se creó para que tengan voz los menos escuchados y la panadería para darle una salida laboral a los excluidos.

“Hace 24 años que trabajamos con personas vulnerables de Pompeya, Belgrano, San José, Fonavi Don Bosco... Nuestra misión es contener a los humildes a través de espacios de capacitación y de una radio, pero también a través de un plato de comida caliente, una copa de leche y catequesis”, cuenta Marcelo Olivares.

Todo ello, agrega, porque “pensamos que cualquier persona tiene en su haber un montón de saberes. Lo que no tiene son espacios donde demostrarlos”.

Mucho sufrimiento

La pandemia aumentó las necesidades de mucha gente. Y eso derivó en que instituciones como el Hogar María Auxiliadora aumenten sus esfuerzos en la tarea de ayudar a otros.

Actualmente, el hogar María Auxiliadora asiste a su gente con 321 raciones de alimentos, que equivalen a 70 familias. Pero a veces, sobre todo ahora, el número de “peregrinos” que se acercan por un plato de comida caliente es más elevado y duele al corazón tener que decir “no hay más”.

“Con esto del Covid-19 es todo un desafío el que se nos planteó. Quienes trabajamos con gente humilde vemos esa capacidad de resiliencia que tiene y esa fuerza de voluntad nos motiva a no quedarnos de brazos cruzados”, dice el referente de la ONG. Y agrega: “Hay mucho sufrimiento en el día a día. Esto de estar encerrado en una casa de dos ambientes, por ejemplo, se transforma en angustia. Encima no tienen ingreso a instituciones como éstas, porque aún tenemos que estar con las puertas cerradas”.

Consultado sobre qué necesitan para continuar la tarea, Olivares remarcó mercadería no perecedera, pero también ropa de abrigo y pañales para adultos. También “tiempo” de personas dispuestas a ayudar y quieran conocer el trabajo que el Hogar María Auxiliadora lleva a cabo desde hace 24 años.

RADIO COMUNITARIA. La 89.9 es la radio que persigue como principal objetivo darle voz a los que menos posibilidades tienen de ser escuchados.Foto: Guillermo Di Salvatore

“La vida da oportunidades”

Hay una conocida frase que dice que el tren pasa una sola vez. Sin embargo, Marcelo Olivares la refuta diciendo que el tren puede pasar varias veces. Es uno el que tiene que verlo y subirse. “Yo soy un convencido de que tenemos oportunidades en la vida y hay muchas personas que las están buscando. Se trata de vivir en comunidad”, asegura.

Marcelo dice eso por su propio testimonio de vida. “Yo soy una persona con discapacidad visual. De niño y adolescente me pregunté muchas veces qué iba a ser de mi vida. Sinceramente no le encontraba sentido. Cuando empecé a creer que hay un Dios que nos va marcando el camino encontré el sentido. Cuando la gente me pregunta cómo encontrar la paz y la felicidad les digo que está en encontrar la misión que tenemos en esta vida. Nada más”,

Ficha institucional

Nombre: Hogar Puertas Abiertas María Auxiliadora.

Dirección: Javier de la Rosa 3568.

Misión: contener a los humildes a través de espacios de capacitación y de una radio, pero también a través de un plato de comida caliente, una copa de leche y catequesis.

Necesidades: mercadería, pañales para adultos y ropa de abrigo.

Contacto: 0342 154414583 / Facebook: Hogar María Auxiliadora.

