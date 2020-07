"Rufusmda", el joven streamer santafesino que no para de crecer en Twitch

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con más de 200 mil seguidores en Twitch, 240 mil seguidores en instagram y una media de visualizaciones cada vez más alta, el joven streamer santafesino e hijo del icónico boxeador ‘Chino’ Maidana, cuenta a El Litoral cómo es ser un creador de contenido en la plataforma del momento, desde Santa Fe.

En está nueva época digital, las plataformas que de una u otra manera permiten a sus usuarios crear contenido y compartirlo con los demás han ganado gran relevancia. Lo que en un principio fue catalogado, injustamente, de “perder el tiempo” en internet, hoy significa, para cada vez más personas, una fuente de trabajo y una forma más de ganarse la vida.

Pasó primero con Youtube, luego con Instagram, y ahora ocurre con Twitch. Se trata de plataformas en las que casi cualquier usuario puede generar contenido, sirviéndose solo de su celular, una consola de juegos, una PC y/o una webcam.

Santa Fe también forma parte de este fenómeno y Marcos Maidana, más conocido como RufusMda, es uno de los principales exponentes de la ciudad y la región. Con tan solo 16 años, y habiendo empezado incluso siendo más chico, el joven santafesino está creciendo exponencialmente como streamer de Twitch. Actualmente, tiene más de 200 mil seguidores y logra mantener una media de 5.000 usuarios que lo miran en vivo en sus transmisiones.

Hijo del histórico boxeador santafesino Marcos “Chino” Maidana, Rufus confesó a El Litoral que le interesa el mundo del boxeo, pero actualmente se encuentra forjando su propio camino como streamer en la plataforma virtual, con el apoyo de su familia.

Junto al Chino, padre e hijo analizan una de las peleas del boxeador, en un video que en YouTube superó el millón y medio de visitas. Foto: YouTube

Ahora bien, ¿Qué es Twitch específicamente? Dentro de lo que son las plataformas con contenido de entretenimiento, Twitch se destaca por sus transmisiones en vivo, como si se tratara de la televisión, en las que quienes las realizan, llamados streamers (palabra que surge de “Stream”, que en inglés significa transmisión en directo), juegan a videojuegos, interactúan con su público, o mantienen conversaciones con otros creadores.

Ante este crecimiento en la plataforma, El Litoral dialogó con el streamer santafesino, para que nos cuente sobre sus comienzos, su relación con el boxeo y lo que será su futuro en el ambiente de la plataforma.

¿Cómo arrancaste?

- “Empece jugando Fornite en la play, estuve así dos meses. Después, me pasé a la computadora, pero se me lagueaba (entrecortar la transmisión) mucho porque era malísima. Cuando decidí “bueno, vamos a meterle pila a esto” me compré una computadora mucho mejor y ahí empecé a hacerlo más seguido. Ahí cambié a IRL (In Real Life), donde hablás con la gente, miras videos, reaccionás y todo eso. Ahí me encaminé, conocí a los chicos de DNG (comunidad dentro de la plataforma de Twitch) y me di a conocer digamos”.

¿Hubo algún momento en el que hiciste un “clic” y te diste cuenta que te podía ir bien?

- “No, no hubo un ‘clic’. Recién ahora me estoy dando cuenta de que lo estoy haciendo bien. Yo lo arranqué como un hobbie y lo sigo haciendo como un hobbie, pero nunca dije ‘uh me está yendo bien’. Yo estaba contento con los viewers que tenía en ese momento y obvio estoy contento también ahora con la cantidad que tengo. Cuando recién empecé tenía 2 viewers como todos, y de ahí fui subiendo de a poco. Arranqué con 50 personas y ahora son 2000”.

¿Crees que podés dedicarte a esto en un futuro?

- “Si, me encantaría, pero bueno, para eso tendría que firmar contrato con alguna plataforma, como puede ser Nimo TV, que es competencia de Twitch y que te ofrecen un buen contrato, pero con varias reglas a seguir. Se puede vivir de esto, y me gustaría. Por otro lado, también me gusta el boxeo, me gustaría probar con algunas peleas y, si me va bien, dedicarme a eso”.

¿Y cómo te venís preparando para ese momento? ¿Hay algo que te frene de intentarlo?

- “Esta semana fui a entrenar un poco y a partir de este lunes voy a tratar de entrenar la semana completa. Me dijeron que cuando termine la cuarentena tengo que pelear, una pelea amateur claro, para ir probando”.

Una postal del joven santafesino stremeando en Twitch, en la modalidad IRL. Foto: Twitch.

La cuarentena extendió un poco todos los plazos…

- “Sí, yo estaba con mi viejo de vacaciones, ahí entrenaba un poco, casi nada. Llegué de vacaciones a mi casa, tuve una semana de clases, y empezó la cuarentena y bueno... ya no se pudo hacer nada”.

Desde el punto de vista del stream, ¿La cuarentena te benefició?

- “Sí, a todos los streamers nos benefició. La cuarentena hizo que aumente el público en general y personas que antes tenían 50 viewers ahora tienen 100 o 150. La cuarentena hizo que todos tengan más tiempo, estén aburridos, y que usen más las redes sociales, youtube y Twitch”.

¿Cuales son tus objetivos con tu canal de Twitch? ¿Te gustaría firmar con una plataforma?

- “Bueno, contrato de otra plataforma me ofrecieron, pero bueno, no me quiero ir porque estoy en pleno crecimiento en Twitch. Me gustaría llegar a ser conocido. Ser ejemplo de muchisimos streamers”.

Algo que caracteriza a la plataforma de Twitch es el fuerte sentido de pertenencia que suelen desarrollar los usuarios con los streamers, así como la formación de grupos, teams, familias o comunidades en las que un grupo de creadores se junta, crea contenido en conjunto y establecen vínculos entre los distintos fandom o grupos de seguidores. En cuanto a la escena de Argentina en general, Rufus, que forma parte de la comunidad DNG creada por ElDenguee (Luis María San Cristóbal), afirmó que “con la comunidad me llevo excelente, no tengo la mala con nadie, me quedo en el molde”.

Además, contó que hace contenido junto a oky (Octavio Appo), Brunenger (Bruno Ramírez), entre otros. Respecto de los streamers de “ligas mayores”, entre los que nombró a Joaco Lopez, Pimpeano e incluso Coscu, indicó que su relación es buena, y que, si bien no con todos ha grabado en directo, ya le ofrecieron transmitir juntos cuando termine la cuarentena.

En tiempo casi récord, Rufus alcanzó los 100 mil subs en YouTube, y recibió la preciada placa. Foto: Instagram.

Haters

Como en todos los ámbitos de la vida, en Twitch tampoco faltan las personas que insultan y molestan a los demás sin ningún tipo de razón o límite. “Hay algunos del chat, gente que no vale la pena, que empiezan a bardear y tirar basura por todos lados” describió el santafesino. Además, destacó que esos comportamientos son siempre desde el anonimato: “Son usuarios sin nombre y por eso lo hacen” explicó. “Cuando te bardean, es porque haces las cosas bien” finalizó.

Stream y la escuela

Una de las dificultades que suelen surgir en un joven que esté dedicándose decididamente a alguna actividad, deporte u oficio, es administrar los tiempos y poder cumplir también con las responsabilidades que normalmente tiene un adolescente. Al ser consultado Rufus explicó que la clave es “coordinar los horarios”.

Para poder cumplir con todo, realiza una cargada rutina: “La escuela es a la mañana, así que voy, después duermo un ratito y me levanto. Si tengo que hacer tarea la hago en el momento. Después, voy a entrenar, me baño y me pongo a stremear”.

Ya sea por tu crecimiento como streamer o por ser el hijo del Chino Maidana ¿Te tratan diferente en la escuela por ser “conocido”?

- “No, voy a la misma escuela desde que tengo cinco años, asique mis compañeros fueron creciendo conmigo y ya nos conocemos. A veces, los chicos que pasan de séptimo a primero me miran un poco, pero nada más”.

Por otra parte, Marcos contó que, desde que empezó a irle mejor en Twitch, comenzó a experimentar algunas cosas por las que tienen que pasar las personas reconocidas, como que le pidan una foto.

¿Cómo te llevas con la idea de ser “el hijo de”? ¿Te molesta o te da lo mismo?

- “La verdad que me da igual, me da lo mismo. Si me pasa que muchísima gente te tilda de agrandado o mala onda por el simple hecho de ser ‘hijo de’. Prejuzgan sin conocer”.

¿Crees que te benefició para tu carrera en Twitch ser el hijo del ‘Chino’?

- “Para mí no me benefició en nada. El que stremea, el que habla frente a la computadora con la gente soy yo”.

¿Twitch o boxeo?

- “Me gusta el stream pero me llama más la atención el boxeo. Si tuviera que ser profesional en algo, diría en el boxeo”.

Por otro lado, también existe, técnicamente, la posibilidad de dedicarse a las dos cosas, como es el caso del ‘kun’ Agüero, que luego de una amplísima carrera en el fútbol, decidió en esta cuarentena abrir un canal de Twitch. Ante esta posibilidad, Rufus expresó que también es una opción que ve con muy buenos ojos.

En cuanto a lo que le dicen sus padres, el joven streamer dijo que “los dos me apoyan mucho” y contó que su papá quiere que sea streamer, mientras que a su mamá le gustaría que sea boxeador.

Ser streamer desde Santa Fe

Otra realidad que también se repite en casi todos los ámbitos es que, como versa el dicho, “Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires” y el stream no es la excepción. Dedicarse a este tipo de tarea desde cualquier parte del país que se aleje de la capital federal se vuelve una desventaja. Al respecto, Rufus indicó algunos de los problemas: “Acá no hay eventos, allá están los sponsors, las cosas llegan más rápido y se complica”. Sin embargo, explicó que, a su parecer, salvando esas dificultades, las diferencias no son tantas: “por lo demás es lo mismo”. Su triunfo en la plataforma, con más de 200 mil seguidores y con una gran cantidad de viewers, parece darle la razón.





Los números lo avalan

Con 240 mil seguidores en Instagram, 207 mil en Twitch (y contando), más de 200 mil suscriptores en su canal de Youtube y 30 mil followers en Twitter, los números demostraron que, si hay una barrera para crecer en las redes desde el interior del país, él la pudo superar sin inconvenientes.

¿Te gustaría irte a Buenos Aires?

- “Cuando termine la escuela me gustaría irme a Buenos Aires, pero mi vieja me dice que no. Prefiere que termine la escuela, me quede dos años acá y después recién, a los 20, me vaya”.