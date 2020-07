https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Automovilismo Vettel parece ampliar sus expectativas El piloto de Ferrari destacó la tarea del “Pink Mercedes” e insistió en que quiere estar muy seguro antes de tomar una decisión sobre su futuro en la Fórmula Uno.

Hace una semana, el alemán Sebastian Vettel ni admitía ni negaba nada en relación a unas posibles conversaciones con el equipo Racing Point, para ocupar uno de sus asientos a partir de 2021. El piloto de Ferrari alabó el buen trabajo y rendimiento de la escudería británica en estos primeros compases de la temporada 2020, y aseguraba que no había nada decidido todavía.

La opción de correr para el “Pink Mercedes” le gusta, pero el germano de 33 años aún no ha tomado una decisión respecto a su futuro. Con el equipo italiano ya cerrado para 2021 -con Leclerc y Sainz a los mandos-, la posibilidad de moverse a Racing Point suena muy bien, pero “Seb” quiere estar ciento por ciento convencido del siguiente paso que debe dar en la Fórmula Uno, antes de correr el riesgo a equivocarse.

El múltiple campeón asegura que no quiere quedarse en F1 por ganar dinero. Ha dejado reiteradamente claro que quiere ganar y que no se conforma simplemente con continuar por el mero hecho de hacerlo. No se plantea continuar siguiendo un camino como la senda que tomó Kimi Räikkönen en su momento, que fichó por el equipo Alfa Romeo para ser una pieza importante en la reconstrucción del equipo, pero sin opciones reales de competir.

* “Viéndolo en este momento, te fijas en el equipo y parece genial. Creo que he estado tanto tiempo alrededor, que obviamente intento mirar más allá de lo que podría conseguirse o no conseguirse en la grilla de partida. No soy parte de ese equipo y no conozco cómo funciona su organización interna, ni tampoco sus planes”, señaló.

Las opciones parecen estar más limitadas, incluso, para Vettel, ya que si algo tiene claro el de Heppenheim es que no quiere irse a un equipo que se encuentre en la parte media de la clasificación de constructores: “He logrado mucho y estoy dispuesto a lograr más. Yo quiero ganar. Si firmas para un equipo que está fuera de las posibilidades de victoria, entonces probablemente eso responda a tu pregunta”, sentenció.

Sobre Ferrari

El olvidable inicio de la remozada temporada 2020 que está protagonizando Ferrari , que el domingo pasado en Hungría sólo pudo conseguir el sexto puesto de Vettel, no pasa desapercibido para nadie. Hace una semana, tras el GP de Estiria, Ralf Schumacher había expresado algo similar de lo que ahora piensa el ex presidente de la Scudería de Maranello, Luca Cordero di Montezemolo .

* “La carga de trabajo que tiene Binotto no puede ser realizada por una sola persona; debe haber un grupo. En la época de Michael (Schumacher), había tres personas destacadas; mientras que diría que ahora hay cinco en Mercedes, por ejemplo”, aseveró el menor de los Schumacher, quien no se mostró partidario de llevar a Mattia Binotto al paredón.

Lo propio ocurre con Montezemolo , aunque en la clasificación de constructores Ferrari sea quinto. La situación es muy delicada para el equipo italiano, y el ex mandatario vuelva a trabajar como antaño, aunque para ello a apremia a los dos capos de Ferrari, John Elkann y Louis Camilleri, a que sean valientes en la toma de decisiones.

Montezemolo , que conoce mejor que nadie cómo trabajaba bajo su mando Ferrari y que sabe cómo funciona hoy en día la estructura de la Scuderia, es una voz más que autorizada para enviar un mensaje a los actuales responsables de los bólidos rojos. Como dice el propio Binotto, no es una cuestión de despedir a gente.

* “Deben tener el coraje de renunciar a esta temporada, pero estoy muy preocupado por las siguientes. La dirección de Ferrari debe tomar ahora decisiones valientes, tomar al toro por los cuernos. El problema que tienen está en la organización: ahora sólo hay una persona que es joven y tiene demasiadas responsabilidades sobre sus hombros. De hecho, Mattia Binotto está solo; no hay otros equipos organizados como éste. Binotto es responsable de la gestión deportiva, la gestión de los pilotos, el área técnica y también debe ocuparse de la política interna”, aseguró el ex comendattore.

* “Me parece excesivo hablar de reestructuración del equipo, pero hay que organizarlo lo antes posible. Y si el coche no mejora este año, será aún peor la temporada que viene. Hay que ser valiente para dar por perdido 2020 porque también se juegan 2021 y 2022. Estoy muy preocupado. No tienes que fijarte en pasaportes para ganar, tienes que buscar lo mejor. James Allison y Lorenzo Sassi acabaron en Mercedes”, concluyó.