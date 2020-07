https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.07.2020

22:44

Muchas especialidades médicas discontinuaron la atención a comienzos de la pandemia. Lentamente, el sistema vuelve a la normalidad.

Medicina y pandemia Tras una abrupta caída en abril se recuperan las prestaciones de IAPOS Muchas especialidades médicas discontinuaron la atención a comienzos de la pandemia. Lentamente, el sistema vuelve a la normalidad. Muchas especialidades médicas discontinuaron la atención a comienzos de la pandemia. Lentamente, el sistema vuelve a la normalidad.



Foto: Archivo.

Muchos pacientes y también profesionales restringieron las consultas en los primeros meses del año debido a la pandemia. Pero lentamente las prestaciones de IAPOS se normalizan en la provincia, según informó a El Litoral Oscar Broggi, director de la institución.

Al respecto, confirmó que “hubo básicamente un freno muy fuerte y una situación muy compleja en abril donde las clínicas y sanatorios de toda la provincia, que trabajaron hasta un 20% respectode lo que es habitual”. “Más allá del aislamiento, la gente no se hacía los controles, tenía preocupación de ir a un centro de salud...y por otro lado también los médicos y todo el sistema de salud estaban con mucho temor y ahí se produjo un parate muy fuerte”, explicó.

Ahora, la atención “se fue elevando un 40, después un 60% por ciento, y hoy en día se está trabajando casi con normalidad pero igual hay una restricción muy fuerte y un cuidado de la gente de circular y de ir a un centro de salud y eso es lo que estamos viendo con preocupación”, dijo. “Hay enfermedades que requieren un tratamiento continuo y una evaluación de su patología y no lo está haciendo”, lamentó el funcionario.

Al respecto, reconoció que “se están programando operaciones, y se pueden ir programando”, “pero hay que ir pensando ya en la vuelta y cómo vamos a ir a atender todas esas cuestiones que quizás estén un poco más agravadas si se hubieran estado cuidando”.

En general, “bajó en todo el sistema de salud, incluso muchos de los protocolos que fueron habilitando la atención contemplan reducción de pacientes que se pueden atender, porque entre un paciente y otro hay que tener algunas medidas preventivas”, detalló, y agregó que algunos profesionales “solamente siguen atendiendo emergencias” o, por ejemplo, “todo lo que es transportistas de personas con discapacidad y demás hoy en día no están circulando porque la atención de gente con riesgo no está habilitada, por lo tanto no pueden circular hay sectores que siguen muy comprometidos”.