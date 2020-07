Qom Alphi: la cooperativa de mujeres que teje con sus manos objetos de la cultura toba

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mujeres tobas. Eso significa Qom Alphi en nuestra lengua y refiere a mujeres artesanas de las comunidades tobas de los barrios Las Lomas y Santo Domingo. Por la pandemia, cada día que pasa es crucial. Es que ya casi no les queda material para tejer y les preocupa.

ARTESANAS. No importa si hace frío o calor. Las mujeres de Qom Alphi se reúnen todas las mañanas para tejer hojas de palmas y hacer hermosas creaciones Crédito: Flavio Raina

Ya es conocido que las comunidades tobas de nuestra ciudad viven de la venta de sus artesanías; artesanías de palma y de barro que hacen con sus manos laboriosas y luego ofrecen casa por casa o en ferias. Pero la pandemia por Covid-19 modificó todo el escenario: las palmas, que son la materia prima de sus artesanías, se las enviaban familiares desde la provincia de Chaco a través de colectivos que hoy no llegan a Santa Fe y los eventos donde tenían la posibilidad de mostrar sus trabajos y venderlos dejaron de organizarse.

En la capital provincial, la comunidad toba reside en los barrios Las Lomas y Santo Domingo. Diecisiete mujeres de la primera y 35 mujeres de la segunda crearon, gracias a la Mutual de Voluntarias que las asesoró, la cooperativa Qom Alphi que significa Mujeres tobas.

María López es la principal referente de la comunidad toba en barrio Las Lomas. Durante años fue la cocinera del comedor que brindaba copa de leche y un plato de comida caliente a niños y adultos del barrio pero que cerró por que la demanda superó la oferta o, dicho de otra manera, porque las necesidades aumentaron y la comida que podían ofrecer alcanzaba para muy pocos. Hoy, María es una de las mujeres que con sus manos pasa horas tejiendo hojas de palma. Lo hace con dos propósitos: crear para poder vender y así ganarse el sustento diario y para mantener vivo el legado de sus antepasados. Las artesanías Qom tienen siglos de historia, son un legado cultural de la comunidad.

Graciela Hileguero pertenece a la comunidad toba de Santo Domingo. Cuenta que de las 35 mujeres que hacen artesanías, 12 son menores de edad. Es que “a tejer palmas se aprende desde chiquitas”. Las ventas sí las hacen las mujeres adultas. “Yo a los 12 años ya tejía. Es algo muy nuestro”, dice Graciela. Consultada sobre el tiempo que les llevan las artesanías, señala que depende de lo que se quiera hacer. “Un apoya pava puede llevar horas; en cambio un bolso 3 o 4 días”, agrega.

Resta decir que el covid-19 afectó el trabajo de Qom Alphi. Es que las palmas que les mandaban familiares desde chaco ya no llegan y los eventos donde vendían artesanías no se están realizando. Frente a ésto, María López y Graciela Hileguero cuentan que “queda muy poco material” y deberán aprender a trabajar en algún otro para reinventarse si la pandemia no pasa pronto.

MANOS CURTIDAS. Las mujeres de la comunidad toba arrancan desde muy chicas a crear artesanías y tejer palmas. Sus manos lo denotan a simple vista.Foto: Flavio Raina

Un stand en la feria de la costanera

La Municipalidad posibilitó hace unos días la colocación de un stand en el paseo de compras de la Costanera, a la altura de la Universidad Tecnológica. Participan las artesanas de los barrios Las Lomas y Santo Domingo.

La iniciativa de instalar un stand en la feria surgió en las mesas de diálogo que integrantes de la Comisión Municipal de Asuntos Indígenas (CEMAI) y representantes de los pueblos indígenas mantienen semanalmente. La pandemia hizo que se caigan muchos de los encargos que tenían las artesanas y los productos se amontonaban en las viviendas. Ese fue uno de los motivos prácticos para participar de la feria. El puesto es compartido por miembros de dos comunidades Qom, una del barrio Las Lomas y la otra de Santo Domingo.

El primer domingo en el stand había un cierto temor a la estigmatización. Ello porque dentro de la comunidad hubo un caso positivo de COVID-19. Sin embargo, apenas llegaron al puesto se acercaron todos los artesanos y también clientes con mucha amabilidad. En esa línea de ser solidarios, invitan a los santafesinos a que los fines de semana vayan a la Costanera y vean no sólo lo que ellas exponen sino también lo de otros artesanos. Y la razón es simple: “Lo que es hecho a mano es más rico en sabiduría que lo que viene de una fábrica”.

REFERENTE DE LAS LOMAS. Ella es María López, la mujer que representa a las artesanas de Las Lomas.Foto: Flavio Raina

Ficha institucional

Nombre: Cooperativa Qom Alphi.

Dirección: Comunidades tobas de Las Lomas y Santo Domingo

Misión: visibilizar el trabajo que hacen con sus manos las mujeres artesanas de la comunidad toba.

Necesidades en el marco de la pandemia: hojas de palma y pedidos de artesanías. También mercadería y ropa de abrigo ya que las necesidades de la comunidad son muchas.

Contacto: 0342 156110216 / Facebook: Qom Alphi

Equipo

Notas: Mónica Ritacca y Gustavo Ocampo.

Fotos: Flavio Raina y Guillermo Di Salvatore.

Cámara: Fernando Nicola.

Edición: Andrés Francia.