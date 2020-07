https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La postura neozelandesa con respecto al Super Rugby 2021, genera múltiples reproches desde sus pares australianos y sudafricanos. ¿Está en riesgo la alianza que tanto aportó al Hemisferio Sur?.

Daños colaterales de la pandemia Incertidumbre en el horizonte de Sanzaar

Las últimas horas no han hecho más que ratificar que el proyecto de Super Rugby 2021 que Nueva Zelanda está manejando, no posee interés alguno en incluir a las franquicias sudafricanas y a Jaguares, esgrimiendo las preocupaciones generadas en torno a la evolución de la pandemia de Covid-19.



Por ende, no solo han comenzado a aflorar críticas desde algunos de los sectores involucrados, sino que además acrecienta la posibilidad de que se debiliten los acuerdos que subyacen en Sanzaar, lo que obviamente podría poner en riesgo esta alianza que resultó clave para la conformación del torneo en cuestión, además del aquilatado Rugby Championship, que por ahora no está en discusión.



Por otra parte, desde Sudáfrica se insiste cada vez con más fuerza, que cuatro franquicias de ese origen podrían ser parte de un PRO16 ampliado en la liga celta europea; como así también de las Champions y Challenge Cups.



En tanto, el presidente de la South African Rugby Union, Jurie Roux, insistió en que cualquier cambio en las estructuras del Super Rugby requeriría la aprobación de Sanzaar a nivel ejecutivo, además de brindar su posición en otros aspectos.



* “Si alguien piensa que el rugby, nacional o internacional, volverá a cualquier formato cercano al que existía a fines de 2019 y principios de 2020, está cometiendo un gran error y así lo pensamos nosotros también. El mercado se corrigió a sí mismo y en cuanto a la televisión y las estructuras en torno a la transmisión y la forma en que consumimos este deporte, tuvo un cambio que ahora sufriremos debido a la pandemia”.



* “En última instancia, no podemos proyectar cómo se verá el rugby en los años venideros. Hacerlo sería muy valiente, porque lo único de lo que podemos estar seguro es que habrá cambios; es más, ya estamos cambiando. No estaría haciendo bien mi trabajo si no barajo un plan B o un plan C para este momento”.



* “Lo hice durante mucho tiempo y hay algunas opciones sobre la mesa para Sudáfrica. Todavía no podemos tocar eso, pero es un largo camino en términos de tener diferentes opciones que probablemente nos convengan mejor y que nos ayudarán a construir cuál es la dirección que queremos y necesitemos para avanzar en los próximos años”.



* “Estamos haciendo planes, pero no hay nada que anunciar en este momento y tenemos que sopesar las opciones con la aprobación de Sanzaar. Veo que se nos considera expulsados del Super Rugby, pero creo que en todo caso, Nueva Zelanda es quién se fue del torneo. Nueva Zelanda tiene todo el derecho de determinar su futuro, pero en términos de acuerdo con sus socios de Sanzaar, existe un acuerdo legal y hay que actuar dentro de él. Si se incumple ese acuerdo, hay que hacerse responsable de las acciones legales de las otras partes”, concluyó.

Desde Australia



El presidente de la franquicia australiana Waratahs, Roger Davis, cree que fue una pérdida de tiempo hablar con los neozelandeses sobre el torneo que reemplazará al Super Rugby en 2021, por lo que criticó duramente a los dirigentes de ese origen.



* ‘‘Nueva Zelanda como potencia del rugby es un mito, ya no son campeones del mundo; además, hay que mirar sus últimos partidos. Esa charla fue una pérdida de tiempo, con Nueva Zelanda dictando los términos y dejando muy claro que no quiere cinco equipos australianos en la competencia, fue una expresión de insolencia”, aseveró con relación a la propuesta.



Nueva Zelanda tiene previsto reemplazar el Super Rugby por el Trans-Tasman, certamen en el que competirían las cinco franquicias neozelandesas, una de islas del Pacífico Sur y cuatro de Australia, dejando afuera una de esa nación oceánica.



Según lo publicado en el Sydney Morning Herald, Davis expresó que la reciente reunión con Mark Robinson (presidente de la New Zealand Rugby Union) y Rob Clarke (titular de la Australian Rugby Union), realmente no sirvió para nada.



Por otra parte, según lo expresado el mismo medio aussie y también en The Sunday Times de Londres, como consecuencia de esta tensa situación, la Australian Rugby Union tiene preparada una opción diferente, con participación multinacional.



Básicamente, el certamen incluiría a las cinco franquicias australianas, a Jaguares, a Sunwolves y a un elenco fijiano. Inclusive, hasta podría sumarse un representativo sudafricano, indicaron.

Por ahora, Boffelli no jugará en Francia



En conferencia de prensa, el presidente de Racing 92, Jacky Lorenzetti, aseguró que el argentino Emiliano Boffelli no será una de las incorporaciones a la entidad francesa, donde triunfa desde hace años otro jugador formado en Duendes Rugby Club: Juan José Imhoff.



La reunión con los medios estuvo focalizada en la situación que afronta la institución gala, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, que ha generado múltiples inconvenientes financieros.



Amén de la llegada del australiano Kurtley Beale, el modesto presupuesto del club está muy deteriorado. Por otra parte, el dirigente también se refirió al abrupto final de la temporada francesa, en la que no se consagró un campeón.



* “Me arrepiento de la temporada anterior: teníamos una moral de acero antes de las etapas finales y el coronavirus cayó sobre nuestras cabezas. Sin embargo, me hubiera gustado llegar al final y jugar las etapas definitorias del Top 14. Pero no me siguieron los otros presidentes, lo que entiendo estuvo muy mal; el objetivo, ahora, son los cuartos de final de la Copa de Europa, donde debemos medirnos con Clermont”, concluyó.