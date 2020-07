https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 22.07.2020 - Última actualización - 21:27

21:17

Ante el aumento de los casos en el departamento

Rosario: confirman que hay circulación comunitaria y suspenden reuniones familiares y afectivas

Además, anunciaron la prohibición de ingreso a la provincia para no residentes sin hisopado negativo y multas para quienes no cumplan medidas de prevención.

El gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó que hay circulación comunitaria en el departamento Rosario, por lo que supenderán las reuniones familiares y afectivas por 14 días. A su vez, el gobernador Omar Perotti anunció que ninguna persona podrá ingresar a la provincia sin tener un hisopado negativo de coronavirus de las últimas 72 horas. Por otra parte, en toda el territorio santafesino implementarán multas para quienes no usen el barbijo en los lugares donde es obligatorio y a las actividades que estén funcionando sin los protocolos correspondientes. Las sanciones van desde los 4.000 a los 12.000 pesos. En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Sandra Martorano, explicó que en la ciudad del sur provincial hay circulación comunitaria, ya que no se puede determinar el nexo epidemiológico de algunos de los casos. Rosario reportó este miércoles 31 nuevos casos y alcanzó lo 298 infectados desde el inicio de la pandemia. Es decir, que la ciudad del sur provincial acumula el 37% del total de contagios en el territorio santefesino. Noticia en desarrollo