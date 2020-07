https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 22.07.2020

Nuevas restricciones

Los no residentes no podrán ingresar a la provincia de Santa Fe sin un hisopado negativo de Covid-19

El resultado no deberá superar las 72 horas. También aplicarán multas para quienes no cumplan medidas de prevención y suspenderán los encuentros familiares por 14 días en el departamento Rosario.

