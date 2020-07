https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Marcelo Estigarribia, cuya ficha de origen es del club Maldonado de Uruguay, llegó a un acuerdo de palabra con los dirigentes sabaleros, luego de tres años de relación en Santa Fe. Fue clave, más allá de la buena predisposición del guaraní, la muy buena relación de Vignatti con Pedro Aldave, el agente FIFA del “Chelo”

Colón consiguió el "Objetivo Limpieza" Arreglaron todos los que se fueron menos Fritzler

Siempre se habló, en el Mundo Colón y de cara a la famosa línea del 30 de junio, de nueve (9) contratos que terminaban su vínculo con la institución del Barrio Centenario. En las últimas horas, acorde a la info a la que accedió El Litoral, se acordaron todas las salidas en cuanto al rubro más importante: el llamado “libre deuda” para firmar la baja. De a poco, con duras negociaciones, todos los jugadores aceptaron el acuerdo económico que le ofreció Colón y uno de los más “duros” —por llamarlo de alguna manera— fue lo del paraguayo Marcelo “Chelo” Estigarribia, que se terminó de arreglar en las últimas horas y sólo falta la firma del guaraní.



En el desfile final de las salidas, el listado arrancó con Mauro Da Luz y terminó con Estigarribia. Hoy, por ejemplo, estaba firmando la baja el corpulento zaguero Damián Schmidt. Además, los que se fueron con el visto bueno final de la deuda son: el colombiano Guillermo Celis, el zurdo Gabriel Esparza, el lateral Gastón Díaz (sigue en Santa Fe porque fue padre en los últimos días) y el todocampista Fernando Zuqui (ver aparte).



Todos los acuerdos con estos jugadores tienen el ADN de José Vignatti: acordar y firmar la baja, con importantes quitas y reducciones, pero con la plata “en la mano”, como se dice habitualmente en este tipo de circunstancias. Tanto Horacio Darrás, el dirigente más cercano a las decisiones del fútbol profesional, como el Dr. Juan Saliva —clave en las cuestiones contractuales administrativas— llevaron junto al presidente Vignatti las negociaciones finales.



El asterisco de esta legión de contratos es —además de Braian Galván por cuestiones obvias— y sigue siendo Matías Fritzler, futbolista que ya abandonó la ciudad y que exige cobrar la totalidad de la deuda, sin ningún tipo de reducciones o quita. Incluso, ya cursó carta-documento en este sentido.



Sin dudas que el cruce mediático —Fritzler por un lado y Vignatti por el otro— alejó demasiado las partes, aunque en las últimas horas volvió a darse una contraoferta para llegar con el “Pelado” a un entendimiento. “No es fácil, pero se abrió un posible canal de diálogo”, admiten desde el Mundo Colón.



Hace algunas horas y en declaraciones a LT 9 Radio Brigadier López, el propio José Vignatti endureció la postura con el tema Fritzler: “Mucho no me sorprendió la carta documento que nos envió. Viene de conflicto con otros clubes, hay una resolución de FIFA donde lo condena por un problemita que tuvo en un club. A lo mejor el piensa así y hay que respetarlo. Tampoco nosotros podemos hacer locuras, hoy con la economía nosotros tomamos una decisión drástica. Sólo le propusimos que haga como los otros que han arreglado, que han hecho quitas y que estaban en esas condiciones. Le dijimos que espere y no tomó ese camino que tomaron los otros”.