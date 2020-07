Los Simuladores de luto: falleció el actor Juan Carlos Ricci

Juan Carlos Ricci, actor argentino recordado por su participación en Los Simuladores y en otras numerosas series y películas, falleció a los 70 años de edad.

Sorpresivamente nos dejó el Flaco Ricci , no se dan una idea la tristeza que me produce, era casi un hermano para mi viejo. Y esta cuarentena de mierda no nos permite despedirlo como se merece...beso grande a Graciela y a Leandro. Se te va a extrañar Flaquito! 💔 pic.twitter.com/e3RA5K0PfO