Tras los incendios, volvieron los brigadistas frente a Rosario

Las llamas sobre las islas volvieron a observarse desde Rosario el sábado y domingo pasados. Una postal reiterada. El lunes retomaron su trabajo los brigadistas. Una reunión entre autoridades de los tres niveles de Estado se realizará el miércoles.



Como en un loop, el humo por incendios frente a las islas de Rosario se repitió como parte del paisaje el sábado y domingo pasados. Esta vez muy cerca de la orilla del río Paraná y frente a toda la zona central y sur de esta ciudad. Afortunadamente, el smog se desplazó hacia el sur y no llegó al aire de la Cuna de la Bandera.

La vista hacia las islas desde la ciudad el domingo 26 ofreció por la noche llamas en distintos puntos. Esa área parecía la tierra del fuego. Esto llamó la atención de algunos habitantes de la zona ribereña que con sus teléfonos registraron una situación que se repite constantemente en este 2020. Las lluvias no llegan, el tiempo es muy propicio para que las quemas prosperen y los provocadores de los incendios siguen tras las sombras. No alcanzaron las reuniones ni las manifestaciones de grupos ecologistas. La solución no aparece.

Gustavo Zignago, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, habló con El Litoral sobre esta temática. El funcionario aseguró que entrada la noche del domingo la imagen de las llamas era realmente lamentable. “Tenemos una sensación de hartazgo producto de la desidia y del desinterés manifiesto por parte de actores que tienen responsabilidades concretas y que tienen que ejercer esas competencias para que de manera definitiva esta circunstancia deje de suceder”, afirmó. “No obstante eso, tenemos la convicción que tenemos que redoblar los esfuerzos”, agregó. Aseguró que hoy, lunes, ampliaron las denuncias realizadas que vienen desde el 3 de marzo. Desde el Estado municipal también se trabaja en la constitución de querellantes en las causas para poder aportar datos y elementos a la Justicia.



“Hay dispositivos de control del Programa Nacional de Manejo del Fuego con más de 100 brigadistas como hubo hasta el miércoles pasado con cuatro helicópteros, cinco aviones, dos barcos, fuerzas armadas. Después de apagado el fuego el miércoles, que el sábado tengamos esta circunstancia claramente habla de una provocación”, expresó Zignago. Pidió celeridad en la causa judicial. “Debajo de ese humo o debajo de esas llamas que se ven desde la costa lo que se extingue es la vida. Y esto es lo que nos llama poderosamente la atención. De que no exista una sensibilidad tal que magnifique todo lo que está sucediendo debajo de esas llamas”, agregó.



El secretario confirmó que los bomberos y demás personas dedicadas al combate de los incendios retomaron el trabajo en la mañana del lunes. “Están llegando brigadistas porque el miércoles (22) se habían retirado. El humo no está sobre la ciudad producto de las condiciones climáticas, hay una circulación de viento sur, sudoeste que hace que el viento no se deposite por aquí. Tengo entendido que sobre las rutas del sur de la provincia de Entre Ríos hay alertas respecto de la cantidad de humo que está invadiendo la zona. Los focos siguen activos y va a llevar unos días (su extinción)”.



Gustavo Zignago dijo que el miércoles 29 habrá una reunión con autoridades nacionales y provinciales donde se tratará de avanzar en la construcción de un blindaje sobre esta geografía de los humedales. Allí se definirán jurisdicciones y competencias. “Quiénes son aquellos que tengan que controlarlos y esperamos que sea la Nación porque está claro cuál es la actividad escasa que se ha ejercido hasta ahora por parte de las autoridades que tienen la obligación de hacerlo. Y también definir qué tipo de actividades se podrán realizar y cuáles no. Esto también podría ser una construcción que en definitiva aporte soluciones estructurales al problema”, concluyó.