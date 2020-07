https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nació hace un año y hoy prepara 200 raciones de comida tres veces por semana

Merendero Juventud del Norte: un espacio donde no se dice, se hace

Brian Carreras tiene 22 años y es el principal referente del Merendero Juventud del Norte ubicado en calle Ayacucho 6132. No está solo. Brian tiene el apoyo de mucha gente, y sobre todo el cariño de todos ellos. Sus amigos y su familia cumplen un rol fundamental en el día a día de la organización.

FALTAN PAREDES, ABERTURAS Y EL TECHO. Poder terminar la construcción del merendero es uno delos principales anhelos de los miembros de la organización. Crédito: Flavio Raina

Por Mónica Ritacca SEGUIR “El merendero Juventud del Norte nació en 2019 por la extrema necesidad que hay en los barrios de la zona norte de la ciudad, por la extrema desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Lo creamos para que los chicos del barrio tengan un espacio de contención y de alimentación a través de una taza de leche caliente”, dice Brian Carreras, el creador del espacio. Pero el vínculo con esos chicos los llevó a conocer sus familias, donde también había necesidades. Fue por ello que al merendero se le agregó una olla popular tres veces por semana. En el marco de la pandemia son alrededor de 200 las viandas que preparan en la olla. Los domingos, además, preparan una merienda. Un espacio propio Ayacucho 6132 es la dirección que figura como sede del merendero. De hecho, en el frente hay un cartel que así lo anuncia. Sin embargo, puertas hacia adentro es la casa de los abuelos de Brian. La sede del merendero se está construyendo en un terreno del fondo, que les cedieron los abuelos a Brian. “Cuando arrancamos nos juntábamos en el patio, donde sólo había tierra y un sol que nos agobiaba. Era una utopía pensar en un local y avanzamos. Lo primero que hicimos fue hacer un beneficio que nos permitió comprar unas medias sombras y palos. Después hicimos una venta de pizzas y pudimos hacer el piso y algo de paredes. Nos queda levantar algunas paredes más, colocar aberturas y techar”, cuenta Brian. A los 22 años son muy pocos los jóvenes que hacen propia la lucha de muchos. Y Brian es uno de ellos. Consultado sobre ésto, sobre su motivación y por qué lo hace, el joven cuenta que fue en el año 2015 que sintió un llamado a la vocación de servicio. O sea con tal sólo 17 años. Eso explica, sin lugar a dudas, por qué lo sigue tanta gente. ARROZ AMARILLO. Una enorme olla estaba al fuego justo cuando llegó el Multimedios El Litoral.Foto: Flavio Raina “No sé por qué hago ésto. Me gusta, me pone bien, me reconforta... Recuerdo que mientras mis amigos organizaban salidas y juntadas, yo venía a hacer ésto junto a personas que me seguían. Todos en este grupo somos personas motivadas en ayudar a los que más lo necesitan”, dice. Y agrega: “Siempre tuve eso de ponerme en el lugar del otro. Ya era así cuando estaba en el centro de estudiantes de mi escuela”. Brian Carreras estudia Comunicación Social. Cuenta que muchos en las redes sociales le preguntan si no es más fácil ir a reclamar que ponerse en acción. Y su respuesta es siempre la misma: “Yo soy un convencido de que hay que involucrarse. Nosotros en lugar de decir decidimos hacer. Claro que las autoridades gubernamentales tienen una responsabilidad y tienen que cumplirla; pero nosotros preferimos militar a través del ejemplo. ¿Cómo? Haciendo y no quedándonos en la comodidad de la crítica”. Por último, el joven de 22 años que está al frente del merendero contó que fue en esa línea que crearon un centro de acción social para darle una mano a otras asociaciones que están surgiendo y para abordar temas como el dengue, los problemas barriales, entre otros. “La idea, cuando pase la pandemia, es comenzar a hacer talleres de capacitación de oficio”, finalizó Carreras. “Yo soy un convencido de que hay que involucrarse. Nosotros en lugar de decir decidimos hacer. Claro que las autoridades gubernamentales tienen una responsabilidad y tienen que cumplirla; pero nosotros preferimos militar a través del ejemplo. ¿Cómo? Haciendo y no quedándonos en la comodidad de la crítica”. Brian Carreras, merendero Juventud de Norte. REFERENTE. Brian Carreras tiene 22 años y una profunda vocación de servicio.Foto: Flavio Raina Ficha institucional Nombre: Merendero Juventud del Norte. Dirección: Ayacucho 6132. Misión: tenderle una mano a los que menos tienen. Necesidades en el marco de la pandemia: materiales de construcción para terminar la sede y todo lo refirió al funcionamiento de un comedor: leche, azúcar, yerba, arroz, puré de tomate, cacao, carne, verdura. Contacto: 0342 155019051 / Facebook: Merendero Juventud del Norte. Equipo Notas: Mónica Ritacca y Gustavo Ocampo. Fotos: Flavio Raina y Guillermo Di Salvatore. Cámara: Fernando Nicola. Edición: Andrés Francia.