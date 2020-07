https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 30 de julio, World Rugby confirmará la manera en que se desarrollará lo que resta del calendario 2020. Mientras tanto, los participantes del Rugby Championship atraviesan por presentes muy diferentes.

Los All Blacks, ejecutando el Haka, ante la respetuosa postura de los Springboks. Por ahora, los neozelandeses están en plena competencia local; mientras que los sudafricanos apenas fueron autorizados para iniciar los entrenamientos reducidos. Crédito: Archivo

Dispares realidades Esperando la gran resolución

Nadie duda que el “Planeta Rugby” aguarda con creciente expectativa la resolución que el próximo jueves tomará el consejo directivo de World Rugby, en torno a la manera que se desarrollará gran parte del calendario 2020, tras la cancelación en marzo pasado de todas las competiciones, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.



Mientras tanto, esperando la confirmación de que el Rugby Championship, se desarrollará entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre, seguramente en Nueva Zelanda, el head coach de los All Blacks, Ian Foster, está buscando la posibilidad de darle rodaje colectivo a los All Blacks.



Por ende, no extraña que noticias procedentes del territorio kiwi dan cuenta que la New Zealand Rugby Union estaría armando un partido de alto nivel que enfrentaría a los All Blacks con un equipo llamado Pacific XV.



Este combinado estaría compuesto por ex integrantes y futuros All Blacks, entre cuyos nombres ya trascendieron los de Ma’a Nonu, Liam Messam y Julian Savea, entre los que ya vistieron la mítica camiseta negra, con el Helecho de Plata sobre el corazón.



En tanto, entre sus eventuales futuros integrantes, surgen Du Plessis Kirifi, Sotutu y Caleb Clarke, jóvenes que actualmente se destacan nítidamente en el Super Rugby Aotearoa. Los entrenadores de ese calificado plante serían Tana Umaga y Aaron Mauger, según trascendió.

¿Y los Boks..?



El flamante head coach, Jacques Nienaber, puso en duda si el Seleccionado de Sudáfrica participará o no del Rugby Championship 2020 que segurmente se llevará a cabo entre noviembre y diciembre venideros en Nueva Zelanda.



Tras umplir con un estricto aislamiento social, recién hace unos pocos días se les permitió a los deportistas sudafricanos volver a entrenarse en grupos reducidos, lo que se erige en una especial preocupación para el entrenador de los actuales campeones del mundo.



* “Ante todo, tenemos la responsabilidad de garantizar que los jugadores hayan recibido el acondicionamiento físico suficiente para que puedan jugar al rugby. Si no podemos jugar seis partidos previos, no creo que viajemos”, expresó, en alusión al escaso margen de preparación que poserían sus dirigidos.



La referencia está centrada en la posibilidad de que cada uno de los Springboks pueda jugar previamente esa cantidad de partidos en sus respectivas entidades de origen, en la histórica Currie Cup, que aun no comenzó en territorio Bokke.



Finalmente, insistió en que en caso que se decida la participación, deberán trasladarse a la concentración en la sede del torneo (donde permanecerán durante todo el desarrollo), con un plantel conformado por no menos de 45 jugadores.



* “Si llevo solo a tres hookers y perdemos a uno, otro nuevo debería volar desde Sudáfrica y luego debería permanecer en cuarentena durante dos semanas. Por lo tanto, solo podría jugar en su cuarta semana recién. Iremos a Nueva Zelanda con al menos cuatro hookers, cuatro pilares derechos y cuatro izquierdos”, concluyó.

Regreso con gloria



Tras haber militado las últimas dos temporadas en el Toulon de Francia, se confirmó que el neozelandés Julian Savea volverá a jugar en Hurricanes, franquicia en la que se reencontrará con su hermano Ardie.



A través de las redes sociales, el potente back de 29 años, expresó su satisfacción por el retorno a su tierra natal.



* “Estoy muy ansioso por reencontrarme con mis amigos en Hurricanes por lo que resta de la temporada. Me siento bendecido por tener esta oportunidad y estoy muy agradecido. No es más que el regreso hacia donde todo comenzó”.



Está claro que se trata de una buena nueva para el plantel oriundo de Wellington, que acaba de perder a dos jugadores muy importantes.



En primer término, a Ben Lam, quien apoyó 32 ensayos en 50 partidos con esa camiseta y que ahora proseguirá su carrera en el Bordeaux de Francia; mientras que el centro Ngani Laumape, se lesionó en el reciente duelo ante Crusaders y se perderá la recta final del Super Rugby Aotearoa.

Loas para el SR Aotearoa



El head coach de Inglaterra, Eddie Jones, no oculta su admiración por el Super Rugby Aotearoa y cree que Sanzaar debería focalizar su interés en el modelo neozelandés que reemplaza este año al cancelado Super Rugby, para determinar el futuro del certamen del Hemisferio Sur a partir de la próxima temporada.



* “Lo principal es, y creo que está a la vista de todos, que la gente quiere una competencia nacional fuerte. En el rugby se necesita tener una competencia nacional fuerte y eso todavía puede conducir a los fanáticos a las tribunas”, expresó el australiano a Sky Sports Rugby.



Además, el conductor del Rose Team expresó: “El SR Aotearoa ha demostrado que la gente quiere ver lo mejor contra lo mejor. Cuando se jugaba el Super 12, era el mejor contra el mejor, los mejores jugadores que jugaban entre sí. Sin embargo, durante un período de tiempo esto se diluyó debido a que los jugadores se mudaron al extranjero, el número de equipos aumentó y se perdió esa ventaja realmente competitiva. La tarea de cada país es asegurarse de que su liga nacional tenga el más alto nivel de competencia”, concluyó.