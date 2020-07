Un ingeniero santafesino estará al frente este jueves de la misión de la NASA a Marte

Un ingeniero santafesino controlará este jueves el instrumental científico que llevará la NASA a Marte en la Misión "Mars 2020" ,que enviará el rover Perseverance, un robot que recorrerá el suelo marciano para analizarlo a través de rayos láser y que funcionará como si llevará geólogos a bordo.

El lanzamiento del "Perseverance Mars Rover" se hará a las 8.50 hora de Buenos Aires desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, y para celebrarlo "la red social Twitter se asoció con la NASA para llevar a cada hogar esta experiencia sin precedentes", detallaron los organizadores.

El ingeniero rosarino Raúl Romero es el encargado de controlar el instrumental científico que llevará el robot espacial, cuya misión principal será buscar la existencia de agua y vestigios de alguna forma de vida microscópica.

#CountdownToMars with me as I prepare for launch. Liftoff expected from @NASAKennedy on July 30 at 7:50 a.m. EDT. Click here for a reminder to watch live.



ℹ️ @NASA @NASAMars

🤖 @NASAPersevere

🚀@NASA_LSP @ulalaunch

📡@NASAJPLhttps://t.co/3FEUNVqGZy