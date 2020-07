Piden exceptuar del pago de TGI a quienes hayan donado plasma

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sería por doce períodos consecutivos. Los impulsores de la iniciativa sostienen que el beneficio de la exención es una forma de incentivar el acto voluntario de donación de plasma para el tratamiento de pacientes con Covid-19.

Mediante un proyecto de ordenanza ingresado recientemente, el concejal Sebastián Mastropaolo (Pro-Juntos por el Cambio, y con el acompañamiento de su par de interbloque, Luciana Ceresola), propuso exceptuar del pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI) por doce períodos subsiguientes y consecutivos (un año) a todos los ciudadanos con residencia en la ciudad que hayan donado solidariamente plasma en hospitales de la ciudad.

Cabe recordar que el plasma extraído por aféresis sanguínea a pacientes recuperados de Covid-19 se utiliza para tratar a otros que están cursando esa enfermedad generada por el virus Sars-Cov-2 (coronavirus).

Para que la exención establecida se efectivice, “es necesaria la presentación del certificado de donación solidaria de plasma emitido por la autoridad sanitaria correspondiente”, agrega el proyecto en ciernes.

En los fundamentos del proyecto, se sostiene que el objeto es “fomentar la participación de los ciudadanos en la lucha contra el coronavirus”. Para Mastropaolo, “desde el Estado debemos incentivar dichas donaciones beneficiando con exenciones de tasas a las personas que hayan estado infectadas, las cuales se encuentren recuperadas y en condiciones de donar”.

Rápida recuperación

“La donación de plasma permite obtener hasta cuatro veces más plasma que una donación de sangre; el organismo recupera el plasma rápidamente y los donantes podrían donar plasma una vez al mes, si así lo desearan”, sostienen los ediles del Pro, al tiempo que recuerdan que las personas recuperadas de Covid-19 pueden donar su plasma -por proceso de aféresis- tras 14 días a partir de su recuperación, y con dos pruebas negativas para Covid-19 realizadas con al menos un intervalo de 24 horas.

Están en condiciones de donar aquellas personas que hubiesen padecido Covid-19 y hayan transcurrido 28 días desde que desapareció la sintomatología, o 14 días después de haber recibido una prueba negativa.

Además, es necesario pesar más de 50 kilos; tener entre 18 y 65 años, no ser diabético insulino-dependiente y, en el caso de las mujeres, no haber cursado más de tres embarazos.

Conjuntamente, dentro de los requisitos para ser donante es necesario no haber padecido ningún tipo de cáncer, no tener stent ni cirugías cardíacas; no padecer enfermedades de transmisión por sangre y no haberse realizado tatuajes ni endoscopías digestivas en los últimos 6 meses.