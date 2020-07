River se prepara para recorrer muchos kilómetros

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plantel de Gallardo deberá recorrer más de 14.000 kilómetros en menos de una semana y el segundo partido de Libertadores post cuarentena, a 3.824 sobre el nivel del mar.

Si hay algo que le van a dejar a River sus dos primeros partidos de Libertadores son millas: en el regreso de la actividad internacional post cuarentena el plantel deberá recorrer 14.843 kilómetros en menos de una semana. Porque el 17 de septiembre regresará a la competencia enfrentando en el Morumbi a San Pablo y, cinco días más tarde, deberá ingeniárselas para derrotar a Binacional y a la exigente altura de Juliaca. Una sustancial diferencia si se contempla que en el fixture original el intervalo entre las dos fechas era de tres semanas.

Aunque el cronograma de traslados todavía no está resuelto —faltan 50 días— sí está claro que la ingeniería logística no será simple. River primero deberá volar —amparándose en el protocolo que establezca la Conmebol— a tierras paulistas, recorriendo sus primeros 2.219 kilómetros. Allí habrá encuentro ante el rival más complicado de la zona, y no contará con muchos días para preparar su posterior compromiso, puesto que el viaje a Juliaca —a menos que se evalúe la opción de un charter directo al Aeropuerto Internacional Inca Manco Capac— implicará una parada en Lima. Es decir, 3.936 kilómetros hasta la capital de Perú y otros 1.266 para llegar a la altura de 3.824 metros sobre el nivel del mar. Eso sí: incluso con la ventaja de un viaje sin escalas, el desgaste será mayúsculo previo a enfrentarse a Binacional.

El escenario de pandemia obligó a reformular el calendario de la Libertadores. Y River pasó de contar con 21 días entre los partidos en San Pablo y Juliaca a tener poco más de 100 horas de descanso entre ambos cruces: la visita al Morumbi, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos, estaba estipulada para el 17 de marzo mientras que la cuarta jornada se celebraría el 7 de abril —ambos estaban previstos para la 21.30—.