Ángeles que asisten a 240 personas en Santo Domingo

Los días sábados, niños y adultos se dirigen a un domicilio del barrio para buscar algo caliente para tomar y comer. Es la sede de la Asociación Civil Los Ángeles. De cualquier manera, hay veces que no tiene alimentos y no puede funcionar.

EN EQUIPO. Pitu abre las puertas de su propia casa los días sábados, para cocinar junto a un grupo de colaboradoras para 240 personas. Crédito: Flavio Raina

Por Mónica Ritacca SEGUIR María de los Ángeles González , “Pitu” como la conocen en el barrio, está al frente de la Asociación Civil Los Ángeles de Santo Domingo. Tiene 31 años, y una historia de vida que demuestra que no está dispuesta a bajar los brazos. Todos los sábados, junto a un grupo de colaboradores, le dan la leche y un plato de comida caliente a 240 personas. Claro que hay excepciones: no todos los sábados hay para cocinar. Cuando eso ocurre, una pizarra en el frente de la asociación civil así lo anuncia: Este sábado no hay comedor por falta de alimentos. “Nosotros empezamos hace 3 años dando la leche. Con el tiempo vimos que había hambre en los abuelos, así que empezamos a cocinar para ellos. Más tarde se sumaron las madres, que vinieron por un plato de comida para sus hijos. Y así fue como sin buscarlo llegamos a atender 240 personas”, cuenta Pitu. Las necesidades en el barrio Santo Domingo son muchas. Y se hace lo que se puede, con lo que se tiene. “Encima la pandemia las incrementó, lo que hace que a veces tengamos que decirles no hay más. Y duele”, agrega. En el lugar del otro María de los Ángeles González no tuvo una infancia fácil. Es madre soltera, tiene 4 hijos y 2 sobrinos a cargo. Resalta el rol que ocuparon sus abuelos y está convencida de que de ellos heredó la vocación de ayudar a los demás. Cuenta que su abuela, ya fallecida, nunca le decía que no a nadie que le pidiera un plato de comida. Recuerda que si en la olla había 4 porciones, ella hacía magia y alcanzaba para más comensales. “Ella me crió a mí y a mis hermanos. Era una mujer muy solidaria, que quería muchísimo a los niños”, señala. “Yo soy así también”, agrega. La Asociación Civil Los Ángeles recibe un apoyo económico a través de una tarjeta del Estado y también mucha ayuda de Fabián Contreras, representante de la comunidad del Hospital Sayago. Pero falta mucho, sobre todo en mercaderías. Entre lo que más necesitan, en la lista figuran: leche, fideos, arroz, yerba, azúcar, puré de tomate, carne, verduras, garrafas... y todo lo vinculado a un comedor. AL FUEGO. Para cocinar, la organización tiene un anafe y este brasero inventado por la presidenta de la entidad.Foto: Flavio Raina “Nosotros empezamos hace 3 años dando la leche. Con el tiempo vimos que había hambre en los abuelos, así que empezamos a cocinar para ellos. Más tarde se sumaron las madres, que vinieron por un plato de comida para sus hijos. Y así fue como sin buscarlo llegamos a atender 240 personas. Encima la pandemia las incrementó, lo que hace que a veces tengamos que decirles no hay más. Y eso duele”. María de los Ángeles González, Asoc. Civil Los Ángeles. REFERENTE. Ella es María de los Ángeles González, la mentora junto a un grupo de personas de la Asociación Civil Los Ángeles.Foto: Flavio Raina Ficha institucional Nombre: Asociación Civil Los Ángeles. Dirección: Juan Larrea 6810, Santa Fe. Misión: En la pandemia, asistir con un plato de comida y una taza de leche caliente a vecinos de diferentes barrios de la ciudad. Necesidades en el marco de la pandemia: alimentos secos, leche, carne, verdura, harina, azúcar, yerba. También ollas y garrafas. Todo lo vinculado a comedor y copa de leche. Contacto: (0342) 154 085 524 Equipo Notas: Mónica Ritacca y Gustavo Ocampo. Fotos: Flavio Raina y Guillermo Di Salvatore. Cámara: Fernando Nicola. Edición: Andrés Francia.