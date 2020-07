https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la localidad santafesina de Chovet De no creer: Diputado Nacional del Frente de Todos se adjudicó la propiedad de una obra ajena

Un hecho insólito se dio a conocer en las últimas horas en la localidad santafesina de Chovet, en el departamento General López. Allí, el diputado nacional por el Frente de Todos, Esteban Bogdanich (oriundo de ese pueblo), se adjudicó públicamente las gestiones que un trabajador de esa Comuna viene desarrollando desde más de 2 años para poder concretar una obra demandada en ese lugar.

De hecho, fue el propio autor del trabajo, el arquitecto Marcelo Vaquer, quien hizo público su descargo ante la sorpresa que le generó la noticia: “El proyecto del cual se jacta el Diputado Nacional como de su autoría y hacedor de las felicitaciones de sus seguidores, es totalmente falso y falto de ética profesional y política”, comenzó relatando.

Vaquer, es asesor de esa Comuna en el área de Servicios Públicos desde diciembre del 2017. Fue entonces cuando comenzó a gestionar este proyecto, que ahora otro se apropió: “Una vez obtenido un diagnóstico, surgió la necesidad de crear una vía de ingreso alternativa al pueblo a través de la continuidad de la calle Lisandro de la Torre y dejar exclusivamente el camino al cementerio como acceso de visita a los difuntos, área de esparcimiento y recreativo. Por eso es importante la apertura de un paso a nivel en esa zona para liberar el tránsito urbano, sobre todo el pesado”, aclaró el profesional.

Apoyado en estas pruebas irrefutables, el arquitecto señaló que esta situación lo “enfrenta” a Bogdanich porque “no es de mi agrado su actitud de política barata al pretender ganarse votos engañando a su pueblo a costa del trabajo de otros”. Asimismo, remarcó: “No es justo que usted se tomara como propio un proyecto realizado por la gestión actualmente en actividad. Un trabajo de años de esfuerzo, horas dedicadas exclusivamente a este proyecto realizado por personal de la Comuna. Pretende las felicitaciones de sus seguidores de un trabajo que desconoce en su totalidad. No participó en ningún momento del proyecto, no tiene idea de que se trata y ni siquiera se acercó a la Comuna a preguntar que hacíamos, ni ofrecer su apoyo político”.

El arquitecto, cuenta con más de veinte años en la profesión. Trabajó como secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Firmat; comunas del sur santafesino; y en innumerables áreas relacionadas con el Urbanismo y Espacios Públicos. Siempre estuvo vinculado a la arquitectura, obras hidráulicas y trabajos de acción social.

“Mi primera tarea en Chovet a principios del 2018 fue el estudio particularizado de las actividades, creación de planos urbano y rurales, para una mejor comprensión de la situación del pueblo. Optimizar la reurbanización local, trabajando en los espacios públicos, tránsito pesado, reubicación de diferentes áreas y servicios. Ahí fue que surgió este proyecto. Que lo empezamos a estudiar para que ahora venga Bogdanich a apropiarse de algo ajeno”, amplió.

Finalmente, valoró: “Este descargo es netamente personal. Me hago responsable de las posibles reprimendas políticas que esto me ocasione. Y no tiene nada que ver la Comuna. Tengo todo el respeto y aprecio porque me apoyaron en los diversos trabajos realizados”.