https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.07.2020 - Última actualización - 10:58

10:52

Habrá actividad internacional entre el 24 de octubre y el 12 de diciembre. El Championship se desarrollará íntegramente en Nueva Zelanda, a partir del 7 de noviembre.

Como se preveía World Rugby aprobó el resto del Calendario 2020 Habrá actividad internacional entre el 24 de octubre y el 12 de diciembre. El Championship se desarrollará íntegramente en Nueva Zelanda, a partir del 7 de noviembre. Habrá actividad internacional entre el 24 de octubre y el 12 de diciembre. El Championship se desarrollará íntegramente en Nueva Zelanda, a partir del 7 de noviembre.

Tal como se preveía, el consejo ejecutivo de World Rugby aprobó este jueves lo que resta del Calendario 2020, que desde mediados de marzo pasado estuvo severamente condicionado por la pandemia de Covid-19.



Para acceder a este logro, el organismo que rige los destinos de este deporte a nivel mundial, debió aprobar de manera transitoria un ajuste a la Regla 9, para permitir la liberación de jugadores internacionales para los compromisos que vendrán.



Desde WR precisan que “la trascendente determinación fue posible merced a un amplio y productivo diálogo entre las principales partes interesadas, equilibrando los intereses del rugby internacional, el rugby profesional de clubes y el bienestar y seguridad de los jugadores”.



De ese modo, pudo determinarse un calendario que optimice la inmediata recuperación financiera y los fondos para el deporte en todos sus niveles.



La Ventana WR 2020 aprobada comprende desde el 24 de octubre hasta la primera semana de diciembre.



En primer término, se podrá completar el Seis Naciones 2020, entre el 24 y 31 de octubre, con el desarrollo del partido que resta de la cuarta fecha y los tres correspondientes a la quinta y última jornada.



Luego llegará el turno del Rugby Championship 2020, que comenzará el 7 de noviembre y se extenderá por espacio de seis semanas consecutivas, hasta el 12 de diciembre.



Como consecuencias del impacto provocado por el coronavirus, el certamen organizado por Sanzaar se desarrollará íntegramente en Nueva Zelanda, con la participación del seleccionado anfitrión, junto a sus pares de Sudáfrica, Australia y Argentina.



Todos permanecerán en territorio kiwi, bajo un estricto protocolo, emergente de las disposiciones gubernamentales del caso; mientras que el draw será oportunamente comunicado por la entidad organizadora.



Obviamente, World Rugby continúa trabajando con diferentes Uniones del mundo, para explorar formas de colaboración con un programa de partidos donde las restricciones del Covid-19 así lo permitan.

Palabra oficial



Tras el acuerdo alcanzado, Sir Bill Beaumont, presidente de World Rugby, se refirió a la situación imperante.



* “La pandemia y el avance del Covid-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la sociedad y el deporte. Todos los involucrados han intentado generar la mejor solución posible, anteponiendo el interés del rugby internacional y de clubes y de los jugadores”.



* “El consenso y la aprobación de este calendario es emocionante para jugadores y simpatizantes y un paso importante en el apoyo a las uniones para mitigar el impacto financiero y optimizar el retorno de manera equitativa del deporte en medio de una pandemia”.



* “Estos partidos generarán gran expectativa en todos; quiero agradecerles a todas las uniones, las competencias internacionales y de clubes y a los jugadores por sus aportes, y a los simpatizantes por su paciencia mientras buscábamos la forma de lograr el regreso del rugby internacional”.



A su turno, el vicepresidente de la entidad, el francés Bernard Laporte, también aludió al acuerdo alcanzado.



* “Hoy es un día importante para nuestro deporte, ya que hemos dado el primer paso hacia la recuperación de la pandemia de coronavirus. Esto se ha logrado con gran esfuerzo y con conversaciones sólidas; la posición que aprobó hoy el consejo representa los mejores intereses del rugby a nivel global y espero ver a los mejores jugadores del mundo haciendo lo que mejor saben hacer en el escenario internacional”, concluyó.

Contagios en Rosario



El presidente del Jockey Club de Rosario, Charles Roberts, confirmó que dos jugadores de rugby de la institución dieron positivo de Covid-19 y que por ello, todo el plantel y staff se encuentran aislados.



* “Hemos tomado todos los recaudos pertinentes dentro del club. Se impuso el aislamiento, porque dos jugadores del plantel superior dieron positivo de Covid-19 y, en consecuencia, se aisló a todo el plantel y el staff. Después se iniciaron los círculos correspondientes, para ver los contactos y se dio aviso a las autoridades sanitarias, respetando los protocolos oficiales”.



* “Estos contagios no vienen de la actividad deportiva, no sabemos si están relacionados por encuentros sociales o contagios espontáneos. Los jugadores no tuvieron contacto en los vestuarios, porque están cerrados y no se utilizan. Los jugadores llegan cambiados; mientras que para el personal del club existe un vestuario aparte”, concluyó el titular de la entidad de Fisherton.



Por último, es oportuno indicar que estos casos, se suman al ocurrido días atrás, cuando un integrante del plantel superior de Gimnasia y Esgrima de Rosario, también había dado positivo.