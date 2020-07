Zuqui: "Colón es un club que me hizo feliz"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El volante, cuyo contrato terminó el 30 de junio, debe presentarse a entrenar en Estudiantes cuando se reanude la actividad. “Eduardo Domínguez me llamó para decirme que me quiere, pero la negociación excede a mis posibilidades”, señaló.

¿Qué será de la vida de Fernando Zuqui?. Ni él mismo se anima a confirmar si jugará en Estudiantes, si se irá a Godoy Cruz —club del que es hincha— o si por allí le puede quedar una posibilidad, aunque sea chiquita o remota, de seguir en Santa Fe. El colega Rodrigo Rosetti se puso en contacto con el mendocino, que está en su provincia y mantuvo una larga charla con el mediocampista que llegó a Santa Fe a principios de 2019 y culminó su contrato en junio, en medio de un diferendo entre Colón y Estudiantes con relación a aquella famosa cláusula por la que si el jugador firmaba planilla en un determinado porcentaje de partidos, automáticamente Colón estaba obligado a comprarlo. Según Estudiantes, Zuqui cumplió con ese porcentaje teniendo en cuenta los partidos que efectivamente se disputaron. La postura de Colón fue contraria: como la temporada se dio por terminada y hubo 10 partidos que no se disputaron, si se contabilizan esos encuentros, los números no dan. Al margen de ello, el jugador habló y manifestó su interés por seguir en Santa Fe:



* “Lo que me ocurrió a mí, son situaciones que exceden a un jugador. Yo no tengo nada que ver en esto, son negociaciones entre los clubes. Yo trato de mantenerme al margen, hago mi trabajo que es mantenerme físicamente y jugar al fútbol. De todo lo demás se encargan los dirigentes y mi representante”.



* “Estoy tranquilo porque tengo una experiencia en el fútbol, convivo siempre con el mercado de pases, es algo normal llegar a un club o irme de un club. Estoy en Mendoza, a unos días de poder ver a la familia y eso me pone feliz. No pienso lo que puede pasar en el futuro”.



* “Respecto de todo lo que se dijo en torno a mi pase, uno tiene amigos, gente que te cuenta y nos vamos enterando. La realidad es que lo único que sé es que Estudiantes es el dueño del 50 por ciento de mi pase y del 100 por ciento de los federativos. Después, se habla de mucho, son situaciones que se dan, los jugadores sabemos de estas cosas”.



* “¿Quién decide en una situación?, depende. El jugador tiene que ver, pero en mi caso todos saben que tengo 50 por ciento en Estudiantes y 50 por ciento en Boca. Estudiantes es un club impresionante, soy un agradecido y en poco tiempo me voy a reencontrar con la gente de La Plata”.



* “Anoten este nombre en Colón: Facundo Garcés. Tiene todo para triunfar”.



* “Hay una cláusula entre Estudiantes y Boca, entonces como no podía continuar en Estudiantes, se da la chance de Colón y cuando me cuentan lo que quería el club, sus aspiraciones y a pesar de que tenía un hijo recién nacido, agarramos los autos y viajamos con mi esposa y mi representante. No me arrepiento para nada de haber llegado al club, es extraordinario y la gente es impresionante. Santa Fe es Colón”.



* “Cuando llegué, a los cinco días jugué el primer partido, contra Argentinos Juniors. Ganamos 2 a 1. Ese día debutamos con el Pulga y algunos más. Me acuerdo que hablamos del calor que hacía ese día. Impresionante”.



* “No sé qué será de mi futuro. Me llevo lo mejor, el reconocimiento, el trato de la gente de Colón, lo que fue Paraguay que no olvidaré nunca más en mi vida y ojalá lleguen grandes cosas para Colón, porque es un club que se merece lo mejor”.



* “Teníamos un sueño, fue una lástima haber llegado a esa final, ver a la gente de Colón que vendía heladeras, microondas, que fue hasta en bicicleta a Paraguay. No se vive todos los días. Era un sueño que queríamos conseguir y lamentablemente en el fútbol hay un ganador y nos tocó perder. Colón es en Santa Fe el único que llegó a una final internacional y estoy seguro de que logrará cosas importantes, estando o no yo adentro”.



* “La gente se merecía una vuelta, pero alguna vez la darán porque se lo merecen”.



* “Hablé con Domínguez, es un gran técnico, me manifestó su pretensión de seguir y yo le dije que sí, que estaba en un club donde me sentía muy feliz. Las negociaciones exceden a uno y no se puede hacer nada. Hay que saber lo que son las reglas de juego y veremos qué es lo que me depara el destino”.



* “Yo estoy en el medio de dos clubes importantes, me tengo que presentar en Estudiantes porque soy jugador del Pincha. Colón es un club que me hizo muy feliz y Godoy Cruz todos saben que soy hincha y es el club en el que mantengo las puertas abiertas. Hay que buscar lo mejor para todos”.





