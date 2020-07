https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 30.07.2020 - Última actualización - 21:07

21:03

Tuvo contacto con un confirmado Helvecia: el presidente comunal está aislado por posible caso de coronavirus

El presidente comunal de Helvecia, Luciano Bertossi, informó este jueves por la noche que está aislado ya que tuvo contacto estrecho con uno de los casos confirmados de coronavirus.

En un video en su cuenta de Facebook, el funcionario contó: "Soy un contacto estrecho con uno de los positivos y eso corresponde que haga un aislamiento de 14 días".

"Me encuentro en perfectas condiciones, no he presentado ningún síntoma y voy a seguir trabajando desde mi domicilio", aclaró.

La localidad cabecera del departamento Garay reportó tres nuevos casos, por lo que asciende a 12 el total de infectados desde el inicio de la pandemia.

"Tenemos que llevar tranquilidad porque son todos de la misma cadena de contagio y tiene que ver con personal de la salud", explicó Bertossi.

A su vez, informó que aguardan el resultado de seis hisopados realizados este miércoles y otros cinco de este jueves.